Паралімпійський комітет прокоментував інформацію про тиск на Україну під час Паралімпіади

МПК заявив, що його здивувала заява Національного паралімпійського комітету України

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо його реакції на заяву Національного паралімпійського комітету (НПК) України, у якій йшлося про систематичний тиск на Україну з боку представників МПК і Оргкомітету Ігор.

Заява НПК і паралімпійської команди України

«Національний паралімпійський комітет України і національна паралімпійська команда України вимушені заявити, що з самого початку XIV Зимових Паралімпійських ігор національна паралімпійська команда України, її спортсмени і тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету і Оргкомітету Ігор», – йшлося у заяві.

Зазначалося, що сім’я українського паралімпійця Тараса Радя у складі восьми чоловік сама купила квитки і спробувала потрапити на глядацьку трибуну змагань з біатлону, щоб побачити свого рідного спортсмена у його боротьбі за перемогу.

«Представники МПК і Оргкомітету відібрали у родини чемпіона українські прапори, у жінок родини було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом і було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК.

Національна паралімпійська команда України шокована безпрецедентно ганебними проявами МПК і його представників Оргкомітету Паралімпіади-2026», – наголошується в заяві.

У національній команді України і у Національному паралімпійському комітеті України давно помітили очевидне зростання особливої лояльності МПК до російського і білоруського паралімпійських комітетів та до їхнього державного представництва в міжнародному паралімпійському русі, а також відповідне порушення базових положень Конституції МПК у зв’язку з поновленням їхнього членства в МПК.

«На церемонії нагородження нашої чемпіонки Олександри Кононової представник МПК жорстко намагався відібрати маленькі сережки з прапором України, на якому було написано «Stop War». Нашу чемпіонку примусили зняти сережки, не пояснюючи, в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор.

Сьогодні, під час Паралімпіади-2026 – в наявності системні і безпрецедентні прояви тиску представників МПК по відношенню до української команди.

Очевидно, виникає враження незрозумілого і дуже спеціального партнерства МПК з НПК Росії і Білорусі.

У всього загалу паралімпійців України і у наших друзів з НПК інших країн виникає питання – на чому ґрунтується зазначене спеціальне партнерство? І чи допустиме таке особливе партнерство взагалі в ситуації, коли вся цивілізована Європа та країни світу звертають увагу на недопустимість порушення з боку МПК міжнародного права, Конституції МПК і головних ідей і філософії міжнародного паралімпійського руху?

Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК, і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх», – наголошуєтсья у зверненні НПК і паралімпійської команди України.

Відповідь МПК на запит «Главкома»

«Главком» звернувся до МПК щодо його реакції на заяву НПК України.

«Ми здивовані заявою НПК України, оскільки не отримали від них жодного зворотного зв'язку через регулярні зустрічі керівників місій.

Крім того, ми не отримали від них жодної інформації через офіційні чи неофіційні канали, які існують у олімпійському селищі. Там багато співробітників оргкомітету Ігор та багато співробітників МПК, але єдиний раз, коли ми дізналися про це, був через ЗМІ.

Хоча ми співчуваємо ситуації, з якою стикається український народ, це співчуття не поширюється на те, щоб дозволити НПК України порушувати правила, що регулюють ці Ігри.

Я можу відповісти лише на питання сережок сьогодні, оскільки інші порушені питання є відповідальністю Організаційного комітету. Що сталося з сережками. Ми зрозуміли, що вона (Олександра Кононова) йшла на подіум, що вона носила сережки з написом «Stop War». Співробітник помітив ці сережки, зрозумів, що це, найімовірніше, порушить наші додаткові правила щодо демонстрацій, про які було чітко повідомлено всім НПК перед Іграми. Ситуацію було визнано, врегульовано, і для нас це був кінець справи.

Щодо звинувачень у преференційному ставленні, НПК України не має жодних доказів на підтвердження цього твердження. МПК тісно співпрацює з усіма НПК і не пропонує жодного преференційного ставлення», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Він також зазначив, що на інші питання України має надати відповідь Оргкомітет Ігор, оскільки вони перебувають у зоні його відповідальності.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.