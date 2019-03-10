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    Лень набрав 15 очок у матчі НБА проти «Брукліна» (відео)

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    Лень набрав 15 очок у матчі НБА проти «Брукліна» (відео)
    Getty Images

    Щоправда, «Атланті» не вистачило зовсім трішки для перемоги

    Український центровий «Атланти Гокс» Олексій Лень вийшов у старті команди на матч регулярного сезону НБА проти «Бруклін Нетс».

    Лень провів на паркеті 29 хвилин і 25 секунд. За цей час йому вдалося набрати 15 очок (6/7 двоочкових і 1/7 триочкових кидків), виконати 4 підбирання та зробити блокшот.

    Показник корисності українця склав «-7».

    Нагадаємо, що Олексій Лень став найефективнішим у складі «Атланти» в матчі проти «Сан-Антоніо»

    НБА Олексій Лень Атланта Гокс
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