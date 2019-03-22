Лень встановив особистий рекорд за кількістю набраних очок у сезоні



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Олексій Лень

У грі проти «Юти Джаз» Олексій підкорив декілька ювілейних показників

У матчі проти «Юти Джаз» Лень за неповних 18 хвилин набрав 12 очок, реалізувавши 4 кидки із гри з 10 і 3 із 4 штрафні. Тим самим він досяг позначки в 710 очок у сезоні. Дотепер найкращим результатом українського центрового були 703 залікові пункти в регулярному чемпіонаті 2015-2016.

Крім того, Олексій підкорив декілька ювілейних показників. Перше же його попадання у грі дало 700-е очко в сезоні, перший штрафний став 1000-м пробитим у кар'єрі, а оскільки кидок виявився точним, то і 700-м реалізованим.

50 триочковий після переїзду в Атланту Лень забив ще минулого разу, а от якщо тренер через 2 дні випустить його у наступній грі хоча би хвилин на 10, Олексій відіграє свою 8000 хвилину в НБА.

Нагадаємо, клуб Леня «Гокс» утримують 12 позицію в турнірній таблиці Східної конференції. У ніч на неділю, 24 березня, на них чекає матч з «Філадельфією».

Джерело: basket.com.ua