Леоненко: Мене дивує, чому у нас всі у вересні починають грати



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Віктор Леоненко

Експерт знову розкритикував гру київського «Динамо»

Експерт програми «Великий футбол» Віктор Леоненко висловив думку про протистояння «Динамо» зі «Славією» (1:1) у першому матчі Ліги чемпіонів.

Колишній футболіст київського клубу зауважив, що гри у «біло-синіх» немає, але результат є, інформує офіційний сайт телеканалів «Футбол 1 / 2».

«Результат є – гри немає. Моменти – третя хвилина, Бєсєдін, і 82 друга – Вербич, гол. Усе. І те ж саме – у «бразильців» із «Славії». Нам же пообіцяли – у вересні всі будемо грати», - сказав Леоненко.

«Мене дивує, чому у нас всі у вересні починають. Я не пам'ятаю, щоб мені Суркіси говорили – у вересні почнеш», - додав експерт.

Водночас, коментатор Віктор Вацко заявив, що «Динамо» та «Славія» – дві рівні команди на даний момент.

«У протистоянні рівних команд гол на виїзді та фактор підготовки дає невелику перевагу киянам. Ми зараз не та футбольна країна, і ми не граємо проти Андорри. Команди плюс-мінус однакові», - пояснив він.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться у вівторок, 14 серпня, о 19:30.