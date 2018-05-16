Леоненко заявив, що тренером «Шахтаря» міг би стати наставник «Динамо» Хацкевич



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Леоненко. Фото aristocrats.fm

Але є один нюанс, яким поділився футбольний експерт

Донецькому «Шахтарю» потрібен тренер, який обов’язково володіє португальською мовою.

Так, принаймні, вважає колишній футболіст київського «Динамо», а нині експерт Віктор Леоненко, про що розповів Footboom.com.

«Думаю, що Ахметов для іміджу клубу буде запрошувати серйозного фахівця. Бажано такого наставника, щоб володів португальською. У «Шахтарі» багато бразильців, і коли відбувається спілкування однією мовою, то простіше управляти футболістами», - сказав він.

На запитання, хто з українських тренерів міг би успішно працювати у «Шахтарі», Леоненко відповів, що, якщо говорити серйозно, то ніхто.

«Тому що наші тренери не володіють португальською. Нехай вчать. Я впевнений, що Хацкевич підійшов би «Шахтарю». Не тому що він мій друг, а тому, що вміє знаходити спільну мову з футболістами. Ви подивіться, скільки він повернув гравців після Реброва», - зауважив він.

«Хацкевич міг би працювати у «Шахтарі», але йому потрібно вивчити португальську мову. Втім, його туди не візьмуть, бо він «динамівець». В Україні і тренерів, по суті, дуже мало. Упевнений, що «Шахтарю» підійшов би Микола Павлов. Легко. Петрович знає, що хочуть і можуть футболісти. Не важливо, українські це гравці або іноземні. Але, вибачте, Павлов теж не знає португальську», - підсумував Леоненко.

Нагадаємо, Леоненко похвалив Гармаша за гру у матчі проти «Шахтаря».