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    Леоненко заявив, що тренером «Шахтаря» міг би стати наставник «Динамо» Хацкевич

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    Віктор Леоненко. Фото aristocrats.fm
    Віктор Леоненко. Фото aristocrats.fm

    Але є один нюанс, яким поділився футбольний експерт

    Донецькому «Шахтарю» потрібен тренер, який обов’язково володіє португальською мовою.

    Так, принаймні, вважає колишній футболіст київського «Динамо», а нині експерт Віктор Леоненко, про що розповів Footboom.com.

    «Думаю, що Ахметов для іміджу клубу буде запрошувати серйозного фахівця. Бажано такого наставника, щоб володів португальською. У «Шахтарі» багато бразильців, і коли відбувається спілкування однією мовою, то простіше управляти футболістами», - сказав він.

    На запитання, хто з українських тренерів міг би успішно працювати у «Шахтарі», Леоненко відповів, що, якщо говорити серйозно, то ніхто.

    «Тому що наші тренери не володіють португальською. Нехай вчать. Я впевнений, що Хацкевич підійшов би «Шахтарю». Не тому що він мій друг, а тому, що вміє знаходити спільну мову з футболістами. Ви подивіться, скільки він повернув гравців після Реброва», - зауважив він.

    «Хацкевич міг би працювати у «Шахтарі», але йому потрібно вивчити португальську мову. Втім, його туди не візьмуть, бо він «динамівець». В Україні і тренерів, по суті, дуже мало. Упевнений, що «Шахтарю» підійшов би Микола Павлов. Легко. Петрович знає, що хочуть і можуть футболісти. Не важливо, українські це гравці або іноземні. Але, вибачте, Павлов теж не знає португальську», - підсумував Леоненко.

    Нагадаємо, Леоненко похвалив Гармаша за гру у матчі проти «Шахтаря».

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