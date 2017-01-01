Лесюк і Христина Дмитренко стали чемпіонами України з біатлону у мас-старті

Христина взагалі не залишила шансів опоненткам, відірвавшись на півтори хвилини

У селі Яворів Львівської області продовжився чемпіонат України з біатлону. Чоловіки та жінки, а також юнаки та дівчата молодшої вікової групи поборолися за нагороди у гонках з масовим стартом. Офіційний сайт Федерації біатлону України пропонує ознайомитися з результатами. Мас-старт. Чоловіки1. Тарас Лесюк (0+1+1+2) - 35:33,32. Андрій Доценко