Левченко, Ляхова та Плотіцина стали призерками престижних змагань у Польщі

Перші дві показали другі результати, а Анна стала третьою

На змаганнях серії IAAF World Indoor Tour у Торуні три українки увійшли до призових трійок у своїх дисциплінах. Відразу три надзвичайно сильні українки зібралися у секторі для стрибків у висоту. Юлія Левченко з результатом 1,93 м посіла друге місце, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Ірина Геращенко та Катерина Табашник з



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Юлія Левченко. Фото ФЛАУ

Перші дві показали другі результати, а Анна стала третьою

На змаганнях серії IAAF World Indoor Tour у Торуні три українки увійшли до призових трійок у своїх дисциплінах.

Відразу три надзвичайно сильні українки зібралися у секторі для стрибків у висоту. Юлія Левченко з результатом 1,93 м посіла друге місце, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Ірина Геращенко та Катерина Табашник з другої спроби подолали 1,85 м, проте Табашник стільки ж витратила і на 1,80, і за цим показником поступилася Геращенко. Ірина – шоста, а Катерина – сьома.

Захопливу боротьбу продемонстрували і жінки з бігу на 800 метрів. Ольга Ляхова фінішувала другою з найкращим результатом сезону (2:01.08 хв), поступившись лише Ангеліці Цихоцькій (2:00.76).

Анна Плотіцина чудово набігла на другій половині дистанції 60 метрів з бар’єрами і фінішувала третьою з найкращим результатом нинішнього сезону – 8.01 с. Олені Маляренко не вдалося пройти до фіналу.

Як і для Маляренко, ще для трьох українських атлетів сама по собі можливість взяти участь у таких престижних змаганнях була надзвичайно цінною. Боротися за високі позиції їм, об’єктивно, було складно, але здобути досвід і спробувати поліпшити особисті рекорди цілком під силу.

Чемпіонка України у приміщенні Орися Дем’янюк суттєво покращила своє найкраще досягнення, подолавши 1500 метрів за 4:23.11 хв.

У чоловічому фіналі на 60 метрів з бар’єрами атлетам довелося кілька разів ставати в колодки, двох спортсменів дискваліфікували через фальстарти та старт все ж був даний. Богдан Чорномаз зумів подолав дистанцію за 7.96 с і фінішував з ним п’ятим.

Владислав Чепурний подолав 60 метрів за 6.96 с, чого забракло для виходу у фінал.

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