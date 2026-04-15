Лідер «Барселони» опинився під ризиком тривалої дискваліфікації від УЄФА

Антон Федорців
glavcom.ua
Рафінья розійшовся у Мадриді не на жарт
фото: EFE

Зірці доведеться відповідати за слова та вчинки

УЄФА розгляне поведінку нападника іспанської «Барселони» Рафіньї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Бразилець не стримував емоції матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського «Атлетіко». Після фінального свистка він почав провокувати фанатів «матрацників», показуючи жестами прийдешній виліт столичної команди в півфіналі.

Зрештою, Рафінью забрали з-під трибуни одноклубники. Та цим нападник не обмежився. У післяматчевих коментарях він розніс арбітраж у протистоянні з «Атлетіко» та назвав роботу суддів «пограбуванням».

УЄФА проаналізує дії бразильця, оскільки в спілці відслідковують усі події навколо поєдинків. Жести Рафіньї на адресу вболівальників сприйняли негативно. Погіршило становище нападника те, що його навіть не було в заявці на матч. Найімовірніше, він отримає дискваліфікацію.

Тим часом «Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів. Гансі Флік випустив наймолодший склад у клубній історії в плейоф турніру. Середній вік основи «блаугранас» у поєдинку проти столичного колективу склав 24 роки 347 днів.

До слова, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив рекорд принципового суперника в Лізі чемпіонів. Він перевершив досягнення форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе за голами в Лізі чемпіонів до 19-річчя. Іспанець оформив 11 таких м'ячів.

Теги: Рафінья УЄФА ФК Барселона Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

