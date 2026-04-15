Лідер «Барселони» опинився під ризиком тривалої дискваліфікації від УЄФА

Рафінья розійшовся у Мадриді не на жарт

Зірці доведеться відповідати за слова та вчинки

УЄФА розгляне поведінку нападника іспанської «Барселони» Рафіньї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Бразилець не стримував емоції матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського «Атлетіко». Після фінального свистка він почав провокувати фанатів «матрацників», показуючи жестами прийдешній виліт столичної команди в півфіналі.

Зрештою, Рафінью забрали з-під трибуни одноклубники. Та цим нападник не обмежився. У післяматчевих коментарях він розніс арбітраж у протистоянні з «Атлетіко» та назвав роботу суддів «пограбуванням».

УЄФА проаналізує дії бразильця, оскільки в спілці відслідковують усі події навколо поєдинків. Жести Рафіньї на адресу вболівальників сприйняли негативно. Погіршило становище нападника те, що його навіть не було в заявці на матч. Найімовірніше, він отримає дискваліфікацію.

Тим часом «Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів. Гансі Флік випустив наймолодший склад у клубній історії в плейоф турніру. Середній вік основи «блаугранас» у поєдинку проти столичного колективу склав 24 роки 347 днів.

До слова, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив рекорд принципового суперника в Лізі чемпіонів. Він перевершив досягнення форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе за голами в Лізі чемпіонів до 19-річчя. Іспанець оформив 11 таких м'ячів.