Олійникова розгромила росіянку і вийшла до другого кола дебютного «Ролан Гаррос»

Українка у двох сетах впоралася з Єленою Приданкіною

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 65) виграла стартовий матч на Відкритому чемпіонаті Франції 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У першому раунді українка у двох сетах розгромила «нейтральну» Єлену Приданкіну (WTA 218). Гра тривала 1 годину 35 хвилин.

У першому сеті Олександра поступилася лише одним геймом – за рахунку 3:0 програла найтриваліший гейм у матчі, в якому суперниці провели 18 розіграшів. У восьми геймах другої партії тенісистки лише двічі відстояли власну подачу – обидва рази це зробила Олійникової, яка брейком і закрила матч із рахунком 6:2.

На подачі українка припустилася п'яти подвійних помилок. Водночас Олійникова переважала у матчі за такими ключовими показниками, як активно виграні м'ячі (19:14) та невимушені помилки (25:36).

Для Олійникової це був дебютний матч в основній сітці «Ролан Гаррос». Олександра вперше у кар'єрі виграла матч на турнірі Грендслем.

«Ролан Гаррос» 2026. 1/64 фіналу

Єлена Приданкіна – Олександра Олійникова (Україна) 1:6, 2:6

У наступному колі змагань українка зіграє проти переможниці матчу між п’ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою (США) та Кімберлі Біррелл (Австралія).

Олександра стала п'ятою українкою, яка вийшла у друге коло «Ролан Гаррос», і це найкращий результат в історії для наших тенісисток на паризькому мейджорі.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна у першому раунді Відкритого чемпіонату Франції здолала угорку Анну Бондар. А Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву.

Раніше Дарія Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу». Вона переграла данку Клару Таусон у трьох сетах. Українка програла першу партію, але виграла дві наступні.