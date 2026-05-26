Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у середу, 27 травня 2026 року

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Окупант Мещеряков був тренером команди «Спартанець»

Українські захисники знищили російського окупанта Ігоря Мещерякова. Про це повідомляє «Главком».

Ігор Мещеряков народився 23 червня 1978 року. Був багаторазовим переможцем змагань з футболу у місті Ульяновськ у складі «Благовіста».

Мещеряков також був тренером команди «Спартанець» та працював шкільним вчителем.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про дату та обставини ліквідації окупанта. Прощання з ним відбудеться у середу, 27 травня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.