ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера та вчителя

Артем Худолєєв
Окупант Мещеряков був тренером команди «Спартанець»

Українські захисники знищили російського окупанта Ігоря Мещерякова. Про це повідомляє «Главком».

Ігор Мещеряков народився 23 червня 1978 року. Був багаторазовим переможцем змагань з футболу у місті Ульяновськ у складі «Благовіста».

Мещеряков також був тренером команди «Спартанець» та працював шкільним вчителем.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про дату та обставини ліквідації окупанта. Прощання з ним відбудеться у середу, 27 травня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

