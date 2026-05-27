Вперше в історії п'ятеро українок пробилися до другого кола «Ролан Гаррос»

Снігур, Олійникова, Світоліна, Костюк та Стародубцева продовжують боротьбу на «Ролан Гаррос»

П’ятеро українських тенісисток пробилися до другого кола «Ролан Гаррос» – це стало новим рекордом України на турнірі. Про це повідомляє «Главком».

На «Ролан Гаррос» 2026 в одиночній сітці Україна була представлена рекордною кількістю спортсменок – одразу сім українок напряму потрапили до основної сітки змагань.

Перемоги у першому раунді здобули п’ять представниць України. Зокрема, Дарія Снігур та Олександра Олійникова вперше вийшли до другого кола Мейджора в Парижі

Також подолали перше коло Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева.

Вихід одразу п’яти українок до другого кола став найкращим результатом в історії України на «Ролан Гаррос».

Попереднє досягнення було встановлене у минулому році, коли стартові матчі виграли Світоліна, Ястремська, Стародубцева та Калініна.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна у першому раунді Відкритого чемпіонату Франції здолала угорку Анну Бондар. А Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву.

Раніше Дарія Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу». Вона переграла данку Клару Таусон у трьох сетах. Українка програла першу партію, але виграла дві наступні.