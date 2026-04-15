Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів
фото: Reuters

«Атлетіко» і ПСЖ з різною динамікою провели свої другі матчі 1/4 фіналу

У вівторок, 14 квітня, пройшли перші матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Атлетіко» – «Барселона»

Як зазначалося в огляді матчу, «Барселона» активно розпочала і вже на четвертій хвилині вийшла вперед завдяки Ямалю. До середини тайму каталонці подвоїли перевагу, коли після передачі Ольмо відзначився Торрес. «Атлетіко» зумів відповісти ще до перерви завдяки Лукману, який скоротив відставання і повернув інтригу.

У другому таймі «Барса» навіть забила втретє, але гол Торреса скасували через офсайд. Гра стала жорсткішою, «Атлетіко» тиснув і створював моменти, але воротар гостей діяв надійно. На 79-й хвилині каталонці залишилися в меншості після вилучення Гарсії, що дало мадридцям шанс на фінальний штурм. Утім, відігратися повністю вони не змогли, хоча й зберегли потрібний результат і сенсаційно пройшли далі.

«ПСЖ» – «Ліверпуль»

Перший тайм центрального поєдинку дня пройшов у рівній боротьбі з невеликою перевагою «Ліверпуля». Господарі створили кілька моментів, але Сафонов упевнено діяв у воротах, тоді як у ПСЖ найнебезпечнішим був Дембеле. До перерви команди так і не відкрили рахунок.

Після паузи «Ліверпуль» додав, однак пенальті скасували після VAR. Натомість ПСЖ скористався своїм шансом: на 72-й хвилині Дембеле забив після передачі Кварацхелії, а вже у компенсований час він оформив дубль після пасу Барколя. Парижани вийшли до півфіналу, продовживши успішну серію, а «Ліверпуль» завершив виступи в турнірі.

Два інші півфіналісти визначаться у середу, 15 квітня. 

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Другий матч

«Атлетіко» – «Барселона» 1:2 (за сумою двох матчів 3:2)

  • Голи: Лукман (31) – Ямаль (4), Торрес (24)

«Ліверпуль» – ПСЖ 0:2 (за сумою двох матчів 0:4)

  • Голи: Дембеле (72, 90+1)

Нагадаємо, що ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен ФК Ліверпуль ФК Атлетіко (Мадрид) ФК Барселона

