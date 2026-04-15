Ямаль побив рекорд принципового суперника в Лізі чемпіонів

Слабка втіха для вінгера на фоні вильоту команди з турніру

Нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль побив рекорд форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе за голами в Лізі чемпіонів до 19-річчя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Stats Foot.

Іспанець напередодні відкрив рахунок у протистоянні з мадридським «Атлетіко» (2:1) у чвертьфіналі головного єврокубка. Тепер в активі вінгера 11 м'ячів у турнірі до 19-річного віку. Лідер «Реала» свого часу оформив 10 таких голів.

Покращити орієнтир Ямалю вже не вдасться. Звитяга «Барси» виявилася пірровою – у півфінал Ліги чемпіонів» пройшли «матрацники». Натомість в липні нападнику «блаугранас» якраз виповниться 19.

У нинішньому сезоні Ямаль зіграв 44 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 23 м'ячі та 18 результативних передач. Зокрема, в Лізі чемпіонів нападник оформив шість голів і чотири асисти (10 матчів).

