Ямаль побив рекорд принципового суперника в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
Антон Федорців
Ламін Ямаль залишив позаду бомбардира «Реала»
Слабка втіха для вінгера на фоні вильоту команди з турніру

Нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль побив рекорд форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе за голами в Лізі чемпіонів до 19-річчя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Stats Foot.

Іспанець напередодні відкрив рахунок у протистоянні з мадридським «Атлетіко» (2:1) у чвертьфіналі головного єврокубка. Тепер в активі вінгера 11 м'ячів у турнірі до 19-річного віку. Лідер «Реала» свого часу оформив 10 таких голів.

Покращити орієнтир Ямалю вже не вдасться. Звитяга «Барси» виявилася пірровою – у півфінал Ліги чемпіонів» пройшли «матрацники». Натомість в липні нападнику «блаугранас» якраз виповниться 19.

У нинішньому сезоні Ямаль зіграв 44 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 23 м'ячі та 18 результативних передач. Зокрема, в Лізі чемпіонів нападник оформив шість голів і чотири асисти (10 матчів).

До слова, раніше «Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу. Комплект зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью розмели за 24 години. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.

Нагадаємо, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики
«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів
АЗ – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру чвертьфіналу Ліги конференцій
Британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу
Розгнівані фанати зі зброєю увірвалися на базу французького клубу
