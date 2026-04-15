«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів

glavcom.ua
Антон Федорців
«Блаугранас» перед стартовим свистком у Мадриді
фото: ФК «Барселона»

Ставка на молодь цього разу не спрацювала для каталонців

Іспанська «Барселона» випустила наймолодший склад у клубній історії в плейоф Ліги чемпіонів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Середній вік основи «блаугранас» у поєдинку проти столичного колективу склав 24 роки 347 днів. Наймолодшим у стартовому складі «Барси» виявився 18-річний нападник Ямаль. Далі йдуть 21-річний центрхав Гаві, 22-річний атакувальний півзахисник Фермін і 23-річний хавбек Педрі.

Натомість найстаршим у складі «Барселони» став оборонець Канселу. Вік португальця – 31 рік. У другому таймі з лави запасних також вийшов 37-річний форвард Левандовскі.

Сплав молоді та досвіду з викривленням у бік юності виявився невдалою стратегією для «Барси». Команда Гансі Фліка здобула виїзну перемогу над «Атлетіко» (2:1) з голами нападників Ямаля та Торреса. Однак, цього забракло для загального успіху після домашньої поразки від «матрацників» (0:2).

До слова, нападник Ламін Ямаль побив рекорд принципового суперника в Лізі чемпіонів. Він перевершив досягнення форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе за голами в Лізі чемпіонів до 19-річчя. Іспанець оформив 11 таких м'ячів.

Нагадаємо, раніше «Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу. Комплект зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью розмели за 24 години. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.

Читайте також

Ламін Ямаль залишив позаду бомбардира «Реала»
Ямаль побив рекорд принципового суперника в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 10:58
ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні, 02:19
Роберт Левандовскі не марить переїздом за океан
Бомбардир «Барселони» обрав наступний клуб – ЗМІ
13 квiтня, 10:24
Фермін Лопес підкорив президента клубу знанням каталанської
Президент «Барселони» пояснив деталі «мовного питання» в команді
2 квiтня, 16:17
Маркус Рашфорд зміг реанімувати кар'єру на Піренеях
«Барселона» не активувала опцію викупу зірки «Манчестер Юнайтед»
1 квiтня, 17:30
Андреас Шельдеруп зацікавив іспанський гранд
«Барселона» накинула оком на одноклубника Трубіна та Судакова
1 квiтня, 12:44
Іспанський гранд продовжить реконструкцію «Камп Ноу»
«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни
29 березня, 15:08
Роналдінью (у центрі) колись повернув каталонців на вершину
«Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу за 24 години
25 березня, 10:51
Ернесто Вальверде втретє піде з «Атлетіка»
Екстренер «Барселони» покине клуб із особливою кадровою філософією
20 березня, 15:25

У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики
«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів
АЗ – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру чвертьфіналу Ліги конференцій
Британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу
Розгнівані фанати зі зброєю увірвалися на базу французького клубу
Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
