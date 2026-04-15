«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів

«Блаугранас» перед стартовим свистком у Мадриді

Ставка на молодь цього разу не спрацювала для каталонців

Іспанська «Барселона» випустила наймолодший склад у клубній історії в плейоф Ліги чемпіонів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Середній вік основи «блаугранас» у поєдинку проти столичного колективу склав 24 роки 347 днів. Наймолодшим у стартовому складі «Барси» виявився 18-річний нападник Ямаль. Далі йдуть 21-річний центрхав Гаві, 22-річний атакувальний півзахисник Фермін і 23-річний хавбек Педрі.

Натомість найстаршим у складі «Барселони» став оборонець Канселу. Вік португальця – 31 рік. У другому таймі з лави запасних також вийшов 37-річний форвард Левандовскі.

Сплав молоді та досвіду з викривленням у бік юності виявився невдалою стратегією для «Барси». Команда Гансі Фліка здобула виїзну перемогу над «Атлетіко» (2:1) з голами нападників Ямаля та Торреса. Однак, цього забракло для загального успіху після домашньої поразки від «матрацників» (0:2).

До слова, нападник Ламін Ямаль побив рекорд принципового суперника в Лізі чемпіонів. Він перевершив досягнення форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе за голами в Лізі чемпіонів до 19-річчя. Іспанець оформив 11 таких м'ячів.

Нагадаємо, раніше «Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу. Комплект зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью розмели за 24 години. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.