Бомбардир «Барселони» обрав наступний клуб – ЗМІ

Нападник прагне залишитися в Європі

Форвард іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі обрав пріоритетний варіант для зміни клубної прописки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Поляк готовий перейти в італійський «Мілан». Бомбардир нібито сам ініціював перемовини з «россонері». Він приєднається до гранда в разі виходу команди Массіміліано Аллегрі до Ліги чемпіонів.

Левандовскі також отримав фінансово привабливу пропозицію з МЛС. Утім, родина польського нападника віддає перевагу залишитися у Старому світі. Влітку форвард, найімовірніше, стане вільним агентом.

У нинішньому сезоні Левандовскі провів 39 поєдинків. До свого активу він записав 17 голів. Перед переходом у «Барсу» в 2022 році нападник виступав у чемпіонаті Німеччини («Баварія», «Боруссія» Д).

Роберт Левандовскі в «Барселоні»

Форвард проводить четверту кампанію у складі «Барси». На цей момент він завоював із «блаугранас» два титули Ла Ліги, а також Кубок і три Суперкубки Іспанії.

Орієнтиром для Левандовскі залишається попередній сезон. Тоді він оформив 27 голів у чемпіонаті Іспанії та 42 – загалом. Усього в складі «Барселони» поляк забив 117 м'ячів (184 поєдинки).

Кар'єрні досягнення Роберта Левандовскі

Раніше ветеран виступав на батьківщині та в чемпіонаті Німеччини. З познанським «Лехом» він став чемпіоном Польщі, завоював Кубок і Суперкубок Польщі. Був найкращим бомбардиром Екстракляси в сезоні 2009/10.

Двічі став чемпіоном Німеччини з дортмундською «Боруссією» та ще вісім разів – із мюнхенською «Баварією». З обома колективами брав Кубок (чотири рази) і Суперкубок Німеччини (шість разів). У складі «ротен» тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

Сім разів став найкращим бомбардиром німецької Бундесліги та одного разу – Ла Ліги. Двічі виграв «Золотий бутс» і був визнаний найкращим футболістом світу в 2020 році, коли не вручали «Золотий м'яч».

