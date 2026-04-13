Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бомбардир «Барселони» обрав наступний клуб – ЗМІ

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Роберт Левандовскі не марить переїздом за океан
фото: Reuters

Нападник прагне залишитися в Європі

Форвард іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі обрав пріоритетний варіант для зміни клубної прописки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Поляк готовий перейти в італійський «Мілан». Бомбардир нібито сам ініціював перемовини з «россонері». Він приєднається до гранда в разі виходу команди Массіміліано Аллегрі до Ліги чемпіонів.

Левандовскі також отримав фінансово привабливу пропозицію з МЛС. Утім, родина польського нападника віддає перевагу залишитися у Старому світі. Влітку форвард, найімовірніше, стане вільним агентом.

У нинішньому сезоні Левандовскі провів 39 поєдинків. До свого активу він записав 17 голів. Перед переходом у «Барсу» в 2022 році нападник виступав у чемпіонаті Німеччини («Баварія», «Боруссія» Д).

Роберт Левандовскі в «Барселоні» 

Форвард проводить четверту кампанію у складі «Барси». На цей момент він завоював із «блаугранас» два титули Ла Ліги, а також Кубок і три Суперкубки Іспанії.

Орієнтиром для Левандовскі залишається попередній сезон. Тоді він оформив 27 голів у чемпіонаті Іспанії та 42 – загалом. Усього в складі «Барселони» поляк забив 117 м'ячів (184 поєдинки).

Кар'єрні досягнення Роберта Левандовскі

Раніше ветеран виступав на батьківщині та в чемпіонаті Німеччини. З познанським «Лехом» він став чемпіоном Польщі, завоював Кубок і Суперкубок Польщі. Був найкращим бомбардиром Екстракляси в сезоні 2009/10.

Двічі став чемпіоном Німеччини з дортмундською «Боруссією» та ще вісім разів – із мюнхенською «Баварією». З обома колективами брав Кубок (чотири рази) і Суперкубок Німеччини (шість разів). У складі «ротен» тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

Сім разів став найкращим бомбардиром німецької Бундесліги та одного разу – Ла Ліги. Двічі виграв «Золотий бутс» і був визнаний найкращим футболістом світу в 2020 році, коли не вручали «Золотий м'яч».

До слова, раніше «Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу. Комплект зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью розмели за 24 години. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.

Нагадаємо, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК «Мілан» Роберт Левандовскі ФК Барселона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Шульга вперше у кар'єрі вийшов у стартовому складі на гру НБА
Бомбардир «Барселони» обрав наступний клуб – ЗМІ
Визначилися всі пари плейоф та плейін НБА
Вперше з 2022 року збірна України зіграти з Росією у командному виді спорту
Скандальний Ф'юрі знищив росіянина у поєдинку в Лондоні
Український кіберспортсмен став найкращим гравцем на турнірі в Бухаресті

Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua