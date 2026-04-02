Президент «Барселони» пояснив деталі «мовного питання» в команді

Антон Федорців
Фермін Лопес підкорив президента клубу знанням каталанської
фото: Reuters

Новачків гранда не змушують вивчати каталанську

Новий-старий президент іспанської «Барселони» Жоан Лапорта поділився міркуваннями щодо комунікації у роздягальні команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Функціонер заявив, що «блаугранас» не зобов'язують футболістів вивчати каталанську. Водночас деякі виконавці «Барси» з-за меж Каталонії можуть підтримати розмову офіційною мовою регіону. Зокрема, Лапорта виділив атакувального півзахисника Ферміна Лопеса.

«Ми не вимагаємо за контрактом, щоб наші гравців розмовляли каталанською. Офіційна мова «Барси» – каталанська, а гравці знають про це. Я пишаюся тим, що уродженець Андалусії Фермін і португалка Кіка Назарет розмовляють нею досконало», – заявив президент «блаугранас».

На думку Лапорти, мовне питання залишається делікатною темою для клубу. Нав'язувати каталанську роздягальні він назвав найгіршим потенційним рішенням. І хоч мову регіону вивчають одиниці, але всі, переконаний президент «Барси», її розуміють.

Чим відомий Жоан Лапорта

Уродженець Барселони, отримав членський квиток «Барселони» № 9601. Став першим в історії демократично обраним президентом клубу, який очолював «блаугранас» у два різні періоди.

Функціонер закінчив юридичний факультет Барселонського університету, а також здобув ступінь магістра в галузі корпоративного та податкового права в Інституті вищої освіти абата Оліба. Він залишається партнером-засновником і власником юридичної фірми Laporta & Arbos Advocats Associats.

«Барселона» в сезоні 2025/26

Команда Гансі Фліка веде боротьбу за два трофеї. У чемпіонаті Іспанії «Барса» зберігає чотириочкову перевагу над мадридським «Реалом» нагорі турнірної таблиці.

Натомість в Лізі чемпіонів «блаугранас» пройшли англійський «Ньюкасл» в 1/8 фіналу (1:1, 7:2). У чвертьфіналі турніру суперником каталонців буде мадридський «Атлетіко». Поєдинки заплановані на 8 квітня і 14 квітня.

До слова, нещодавно «Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу. Комплект зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью розмели за 24 години. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.

Нагадаємо, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

