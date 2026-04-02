Президент «Барселони» пояснив деталі «мовного питання» в команді
Новачків гранда не змушують вивчати каталанську
Новий-старий президент іспанської «Барселони» Жоан Лапорта поділився міркуваннями щодо комунікації у роздягальні команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.
Функціонер заявив, що «блаугранас» не зобов'язують футболістів вивчати каталанську. Водночас деякі виконавці «Барси» з-за меж Каталонії можуть підтримати розмову офіційною мовою регіону. Зокрема, Лапорта виділив атакувального півзахисника Ферміна Лопеса.
«Ми не вимагаємо за контрактом, щоб наші гравців розмовляли каталанською. Офіційна мова «Барси» – каталанська, а гравці знають про це. Я пишаюся тим, що уродженець Андалусії Фермін і португалка Кіка Назарет розмовляють нею досконало», – заявив президент «блаугранас».
На думку Лапорти, мовне питання залишається делікатною темою для клубу. Нав'язувати каталанську роздягальні він назвав найгіршим потенційним рішенням. І хоч мову регіону вивчають одиниці, але всі, переконаний президент «Барси», її розуміють.
Чим відомий Жоан Лапорта
Уродженець Барселони, отримав членський квиток «Барселони» № 9601. Став першим в історії демократично обраним президентом клубу, який очолював «блаугранас» у два різні періоди.
Функціонер закінчив юридичний факультет Барселонського університету, а також здобув ступінь магістра в галузі корпоративного та податкового права в Інституті вищої освіти абата Оліба. Він залишається партнером-засновником і власником юридичної фірми Laporta & Arbos Advocats Associats.
«Барселона» в сезоні 2025/26
Команда Гансі Фліка веде боротьбу за два трофеї. У чемпіонаті Іспанії «Барса» зберігає чотириочкову перевагу над мадридським «Реалом» нагорі турнірної таблиці.
Натомість в Лізі чемпіонів «блаугранас» пройшли англійський «Ньюкасл» в 1/8 фіналу (1:1, 7:2). У чвертьфіналі турніру суперником каталонців буде мадридський «Атлетіко». Поєдинки заплановані на 8 квітня і 14 квітня.
