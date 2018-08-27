Лідер «Черкаських Мавп» через травму пропустить близько двох місяців



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Ігор Бояркін

Розігруючий збірної України отримав травму на турнірі в Китаї

Травма Ігора Бояркіна, яку розігруючий «Черкаських Мавп» отримав у розташуванні Національної збірної України, виявилася значно серйознішою попереднього прогнозу лікарів.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, через побоювання щодо відновлення захисника днями Ігорю зробили операцію.

За прогнозами лікарів захисник пропустить близько двох місяців. Таким чином, Бояркін не зможе допомогти «Черкаським Мавпам» у стартових матчах Кубку Європи проти чемпіона Норвегії - «Кьонгсберга», (20 та 26 вересня), а також у матчах Суперкубку України проти «Дніпра» (23 та 30 вересня).

Нагадаємо, що після невдалого приземлення під час ігрового епізоду на турнірі у Китаї Ігор травмував праву ногу – тріщина п’ятої плюсневої кістки стопи.

«Дуже прикро усвідомлювати, що ти не зможеш допомогти команді у такий важливий період сезону. У перші дні після вердикту лікарів у мене були зовсім паршиві відчуття…. Нічого не хотілося, ні їсти, ні говорити…. Але це спорт, потрібно пройти і крізь ці випробування», - прокоментував прикру травму Бояркін.