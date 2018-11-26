Лідер «Черкаських Мавп» Янг вибув на два-три тижні
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Розсилка
Брендон Янг
Фото: БК Черкаські Мавпи
Американський легіонер є найкращим асистентом чемпіонату України
Американський захисник «Черкаських Мавп» Брендон Янг вибув з гри через пошкодження.
У легіонера розтягнення пахових зв’язок.
Баскетболіст пропустить три тижні, інформує прес-служба чинних чемпіонів України.
Наразі Янг є найкращим асистентом Суперліги – 5,1 передачі за поєдинок.
Також він набирає 14,3 очка, 3,4 підбирання.
Нагадаємо, це не перша кадрова втрата «Мавп» поточного сезону.
Раніше через травми вибули Володимир Конєв, Дмитро Липовцев, Іван Ткаченко.
Так, Конєв і Липовцев пропустять частину сезону через операцію, а у Ткаченка діагностували надрив м'яза стегна.