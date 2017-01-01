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    Лідер «Динамо» Мбокані отримав травму в матчі з «Маріуполем»

    У нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 11 голів за київський клуб
    Форвард «Динамо» Дьємерсі Мбокані не зміг дограти поєдинок чемпіонату України проти «Маріуполя». В кінці першого тайму гравець через пошкодження ноги був замінений на Жуніора Мораеса. Раніше Мбокані двічі потрапляв під небезпечні підкати суперника і, мабуть, в одному з цих епізодів отримав травму, змушивши наставника
    • Сьогодні, 22:47
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    У нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 11 голів за київський клуб

    Форвард «Динамо» Дьємерсі Мбокані не зміг дограти поєдинок чемпіонату України проти «Маріуполя».

    В кінці першого тайму гравець через пошкодження ноги був замінений на Жуніора Мораеса.

    Раніше Мбокані двічі потрапляв під небезпечні підкати суперника і, мабуть, в одному з цих епізодів отримав травму, змушивши наставника Олександра Хацкевича проводити заміну.

    У нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 11 голів в 20-ти матчах і є найкращим бомбардиром київської команди.

    «Динамо» в нинішньому році залишилося зіграти з «Партизаном» в Лізі Європи, а також з «Олександрією» в чемпіонаті України.

    Джерело: sportarena.com

    «Динамо»
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