Лідер «Динамо» Мбокані отримав травму в матчі з «Маріуполем»
- Сьогодні, 22:47
-
Розсилка
У нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 11 голів за київський клуб
Форвард «Динамо» Дьємерсі Мбокані не зміг дограти поєдинок чемпіонату України проти «Маріуполя».
В кінці першого тайму гравець через пошкодження ноги був замінений на Жуніора Мораеса.
Раніше Мбокані двічі потрапляв під небезпечні підкати суперника і, мабуть, в одному з цих епізодів отримав травму, змушивши наставника Олександра Хацкевича проводити заміну.
У нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 11 голів в 20-ти матчах і є найкращим бомбардиром київської команди.
«Динамо» в нинішньому році залишилося зіграти з «Партизаном» в Лізі Європи, а також з «Олександрією» в чемпіонаті України.
Джерело: sportarena.com