Лідер «Динамо» Мбокані отримав травму в матчі з «Маріуполем»

У нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 11 голів за київський клуб

Форвард «Динамо» Дьємерсі Мбокані не зміг дограти поєдинок чемпіонату України проти «Маріуполя». В кінці першого тайму гравець через пошкодження ноги був замінений на Жуніора Мораеса. Раніше Мбокані двічі потрапляв під небезпечні підкати суперника і, мабуть, в одному з цих епізодів отримав травму, змушивши наставника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 11 голів за київський клуб

Форвард «Динамо» Дьємерсі Мбокані не зміг дограти поєдинок чемпіонату України проти «Маріуполя».

В кінці першого тайму гравець через пошкодження ноги був замінений на Жуніора Мораеса.

Раніше Мбокані двічі потрапляв під небезпечні підкати суперника і, мабуть, в одному з цих епізодів отримав травму, змушивши наставника Олександра Хацкевича проводити заміну.

У нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 11 голів в 20-ти матчах і є найкращим бомбардиром київської команди.

«Динамо» в нинішньому році залишилося зіграти з «Партизаном» в Лізі Європи, а також з «Олександрією» в чемпіонаті України.

Джерело: sportarena.com