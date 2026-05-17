Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії

Португалець став поруч із визнаними легендами першості

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш став співрекордсменом англійської Прем'єр-ліги за результативними передачами в одному сезоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Хавбек доклався до перемоги МЮ над «Ноттінгем Форест» (3:2) у передостанньому турі Прем'єр-ліги. Фернандеш зробив асист на нападника Мбемо. Той оформив третій м'яч манкуніанців у протистоянні.

Тепер в активі капітана «Манчестер Юнайтед» 20 результативних передач у цій кампанії. Раніше такий показник підкорився двом виконавцям. У сезоні 2002/03 стільки ж асистів зробив Тьєррі Анрі («Арсенал»), а Кевін Де Брюйне повторив його результат у футболці «Манчестер Сіті» (2019/20).

Фернандеш матиме нагоду побити рекорд. Попереду в МЮ останній тур чемпіонату Англії. На виїзді проти «Брайтона» манкуніанці вийдуть на поле 24 травня.

До слова, «Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон. Директори запропонують співвласнику клубу Джиму Реткліффу затвердити Майкла Карріка в ролі постійного керманича команди. Він очолив команду в січні.

Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.