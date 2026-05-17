Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
Бруну Фернандеш увійшов в історію АПЛ
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Португалець став поруч із визнаними легендами першості

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш став співрекордсменом англійської Прем'єр-ліги за результативними передачами в одному сезоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Хавбек доклався до перемоги МЮ над «Ноттінгем Форест» (3:2) у передостанньому турі Прем'єр-ліги. Фернандеш зробив асист на нападника Мбемо. Той оформив третій м'яч манкуніанців у протистоянні.

Тепер в активі капітана «Манчестер Юнайтед» 20 результативних передач у цій кампанії. Раніше такий показник підкорився двом виконавцям. У сезоні 2002/03 стільки ж асистів зробив Тьєррі Анрі («Арсенал»), а Кевін Де Брюйне повторив його результат у футболці «Манчестер Сіті» (2019/20).

Фернандеш матиме нагоду побити рекорд. Попереду в МЮ останній тур чемпіонату Англії. На виїзді проти «Брайтона» манкуніанці вийдуть на поле 24 травня.

До слова, «Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон. Директори запропонують співвласнику клубу Джиму Реткліффу затвердити Майкла Карріка в ролі постійного керманича команди. Він очолив команду в січні.

Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд Прем’єр-ліга ФК Манчестер Юнайтед Кевін Де Брюйне Бруну Фернандеш Тьєррі Анрі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бруну Фернандеш і Кріштіану Роналду встигли пограти разом за МЮ
Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив результативне досягнення Роналду
28 квiтня, 14:36
Коббі Мейну входить в подальші плани МЮ
«Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника
30 квiтня, 16:00
Расмус Гойлунд освоївся на «Сан-Паоло»
Гранд чемпіонату Італії викупить нападника «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
5 травня, 17:58
Майкл Каррік підвищив шанси на постійну роботу з МЮ
«Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон
13 травня, 19:25
Хабі Алонсо працюватиме на Туманному Альбіоні
«Челсі» офіційно призначив нового тренера
Сьогодні, 14:30
Хабі Алонсо прибуде на «Стемфорд Брідж» влітку
Алонсо відреагував на призначення в «Челсі»
Сьогодні, 16:27

Новини

У футбольному чемпіонаті Молдови оформили автогол року
У футбольному чемпіонаті Молдови оформили автогол року
Герой України Сергій Бубка має успішний бізнес у Росії: розслідування
Герой України Сергій Бубка має успішний бізнес у Росії: розслідування
«Оболонь» сенсаційно здолала «Колос» у Прем'єр-лізі
«Оболонь» сенсаційно здолала «Колос» у Прем'єр-лізі
«Шахтар» із дублем Обаха розібрався з «Кривбасом» у Прем'єр-лізі
«Шахтар» із дублем Обаха розібрався з «Кривбасом» у Прем'єр-лізі
Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
Олійникова пробилася в основну сітку тенісного турніру в Страсбурзі
Олійникова пробилася в основну сітку тенісного турніру в Страсбурзі

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua