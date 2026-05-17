Алонсо відреагував на призначення в «Челсі»

Іспанський фахівець очолить англійський гранд у міжсезоння

Майбутній керманич лондонського «Челсі» Хабі Алонсо відреагував на підписання контракту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Баск буде наступним постійним головним тренером «синіх». До виконання обов'язків Алонсо візьметься 1 липня. Нинішній сезон на чолі «Челсі» завершить в. о. керманича команди Калум Макфарлейн.

«Челсі» – один із найбільших клубів у світовому футболі, тож я відчуваю величезну гордість, що став менеджером цього великого клубу. З моїх розмов із групою власників і спортивним менеджментом стало зрозуміло, що маємо схожі амбіції. Ми хочемо побудувати команду, здатну стабільно виступати на найвищому рівні та боротися за трофеї», – заявив іспанець.

За словами Алонсо, «сині» зібрали талановитих виконавців, тож потенціал клубу – величезний. Він пообіцяв зосередитися на роботі, щоб створити правильний менталітет задля завоювання трофеїв. Керівництво клубу натомість позитивно налаштоване щодо майбутньої співпраці.

Тренерська кар'єра Хабі Алонсо

Після завершення професіональних виступів баск почав працювати з юнаками в «Реалі». Влітку 2019 року він очолив резервну команду «Реал Сосьєдада» із Сан-Себастьяна.

У жовтні 2022-го молодого фахівця покликав леверкузенський «Баєр». На другий сезон Алонсо зробив «фармацевтів» чемпіонами та виграв Кубок Німеччини. Також німецький гранд програв фінал Ліги Європи, а згодом виграв Суперкубок Німеччини.

«Челсі» в сезоні 2025/26

Керівництво «синіх» упродовж сезону звільнило двох головних тренерів. 1 січня у відставку відправили Енцо Мареску, а наприкінці квітня – Ліама Росеньйора.

«Челсі» завчасно завершив виступи в Кубку ліги та Лізі чемпіонів. Напередодні «сині» програли фінал Кубка Англії «Манчестер Сіті» (0:1). Лондонці ще зберігають шанси вийти в єврокубки через чемпіонат Англії. У фінальних турах «Челсі» зустрінеться зі столичним «Тоттенгемом» (19 травня) і «Сандерлендом» (24 травня).

