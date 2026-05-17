Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Алонсо відреагував на призначення в «Челсі»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Алонсо відреагував на призначення в «Челсі»
Хабі Алонсо прибуде на «Стемфорд Брідж» влітку
фото: EFE
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Іспанський фахівець очолить англійський гранд у міжсезоння

Майбутній керманич лондонського «Челсі» Хабі Алонсо відреагував на підписання контракту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Баск буде наступним постійним головним тренером «синіх». До виконання обов'язків Алонсо візьметься 1 липня. Нинішній сезон на чолі «Челсі» завершить в. о. керманича команди Калум Макфарлейн.

«Челсі» – один із найбільших клубів у світовому футболі, тож я відчуваю величезну гордість, що став менеджером цього великого клубу. З моїх розмов із групою власників і спортивним менеджментом стало зрозуміло, що маємо схожі амбіції. Ми хочемо побудувати команду, здатну стабільно виступати на найвищому рівні та боротися за трофеї», – заявив іспанець.

За словами Алонсо, «сині» зібрали талановитих виконавців, тож потенціал клубу – величезний. Він пообіцяв зосередитися на роботі, щоб створити правильний менталітет задля завоювання трофеїв. Керівництво клубу натомість позитивно налаштоване щодо майбутньої співпраці.

Тренерська кар'єра Хабі Алонсо

Після завершення професіональних виступів баск почав працювати з юнаками в «Реалі». Влітку 2019 року він очолив резервну команду «Реал Сосьєдада» із Сан-Себастьяна.

У жовтні 2022-го молодого фахівця покликав леверкузенський «Баєр». На другий сезон Алонсо зробив «фармацевтів» чемпіонами та виграв Кубок Німеччини. Також німецький гранд програв фінал Ліги Європи, а згодом виграв Суперкубок Німеччини.

«Челсі» в сезоні 2025/26

Керівництво «синіх» упродовж сезону звільнило двох головних тренерів. 1 січня у відставку відправили Енцо Мареску, а наприкінці квітня – Ліама Росеньйора.

«Челсі» завчасно завершив виступи в Кубку ліги та Лізі чемпіонів. Напередодні «сині» програли фінал Кубка Англії «Манчестер Сіті» (0:1). Лондонці ще зберігають шанси вийти в єврокубки через чемпіонат Англії. У фінальних турах «Челсі» зустрінеться зі столичним «Тоттенгемом» (19 травня) і «Сандерлендом» (24 травня).

До слова, англійський «Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон. Директори запропонують співвласнику клубу Джиму Реткліффу затвердити Майкла Карріка в ролі постійного керманича команди. Він очолив команду в січні.

Нагадаємо, англійський «Ліверпуль» накинув оком на капітана аутсайдера чемпіонату Англії. До сфери зацікавлень потрапив нападник лондонського «Вест Гема» Боуен. Він став одним із кандидатів на заміну багаторічному лідеру «червоних» Салаху.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі Хабі Алонсо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Абрамовіч вирішив зрівняти українців і росіян
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
8 квiтня, 14:30
Алехандро Гарначо розчарував керівництво лондонців
«Челсі» зібрався продати коштовного новачка минулого літа – ЗМІ
20 квiтня, 16:55
Коул Палмер знову змушений лікуватися
Лідер «Челсі» зазнав нової травми
22 квiтня, 12:55
Ліам Росеньор протримався на посаді тренера лондонців 104 дні
Новий антирекорд. «Челсі» звільнив головного тренера
22 квiтня, 22:10
Ніколас Джексон зацікавив італійські клуби
«Ювентус» моніторить виступи списаного «Челсі» форварда – інсайдер
29 квiтня, 18:29
Хабі Алонсо працюватиме на Туманному Альбіоні
«Челсі» офіційно призначив нового тренера
Сьогодні, 14:30

Новини

Олійникова пробилася в основну сітку тенісного турніру в Страсбурзі
Олійникова пробилася в основну сітку тенісного турніру в Страсбурзі
Алонсо відреагував на призначення в «Челсі»
Алонсо відреагував на призначення в «Челсі»
Світоліна встановила віковий рекорд жіночого тенісу
Світоліна встановила віковий рекорд жіночого тенісу
«Олександрія» несподівано впевнено переграла «Рух» у Прем'єр-лізі
«Олександрія» несподівано впевнено переграла «Рух» у Прем'єр-лізі
«Челсі» офіційно призначив нового тренера
«Челсі» офіційно призначив нового тренера
Українські тенісистки повторили рекорд країни за кількістю фіналів турнірів WTA за сезон
Українські тенісистки повторили рекорд країни за кількістю фіналів турнірів WTA за сезон

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua