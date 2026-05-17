«Шахтар» із дублем Обаха розібрався з «Кривбасом» у Прем'єр-лізі

Антон Федорців
«Гірники» підкорили Кривий Ріг
фото: ФК «Шахтар»
Чемпіон України продовжив штампувати перемоги на внутрішній арені

Донецький «Шахтар» переграв криворізький «Кривбас» (3:2) у передостанньому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Матч розпочався з півторагодинною затримкою через тривалу повітряну тривогу. Відкладений старт посприяв активності обох команд із перших хвилин. Бондаренко швидко відправив м'яч у сітку воріт криворіжців (але з офсайду), а Мендоза не переграв кіпера «гірників» із гострого кута.

Після ще однієї вимушеної паузи на годину «Шахтар» захопив ініціативу. Щоправда, небезпека виникала лише після стандартів. Назарині двічі не вистачило якоїсь дещиці, щоб поцілити в рамку прямими ударами зі штрафного.

Та під кінець першої половини «гірники» забили два м'ячі. Спершу Траоре з меж воротарського замкнув простріл Азарова. А потім Обах підхопив м'яч у середній лінії, протягнув до штрафного та відправив над воротарем у сітку.

«Кривбас» мав моменти безпосередньо перед перервою і відразу після неї. Утім, Юрчец не влучив у ворота, а з пострілом Сека та двома випадами Мендози впорався Твардовський. Та венесуелець таки досягнув свого. На 58-й хвилині він запресингував суперників ліворуч, відібрав м'яч і з рикошетом від оборонця відправив у кут із центральної зони.

Проте, криворіжці недовго перебували поруч у рахунку. За якихось десять хвилин Обах відновив статус-кво. Цього разу нігерієць отримав м'яч на вході в штрафний, класно прибрав оборонця і лівою пробив повз голкіпера.

Підопічні Патріка ван Леувена продовжили шукати підходи до воріт Твардовського. Лін із меж штрафного пробив у руки воротарю. А згодом дальній удар Мендози пролетів над воротами. Відквитали ще один мяч криворіжці під завісу поєдинку – Шевченко замкнув простріл Парако від лінії поля.

Однак, відібрати очки в лідера сезону криворіжцям не вдалося. «Шахтар» оформив шосту перемогу поспіль та вже набрав 72 очки нагорі турнірної таблиці УПЛ. «Кривбас» залишився на шостій сходинці (47 пунктів).

Standings provided by Sofascore

До слова, харківський «Металіст 1925» не втримав перемогу над «Епіцентром» із Кам'янця-Подільського в УПЛ. На гол хавбека Забергджі в першому таймі подоляни відповіли забитим м'ячем форварда Сидуна в другому. Харків'яни мають п'ятиматчеву серію без перемог.

Нагадаємо, київське «Динамо» з історичним голом Ярмоленка здолало «Полтаву» в Прем'єр-лізі. У списку бомбардирів УПЛ усіх часів лідер столичного гранда наздогнав Реброва. До рекордсмена Шацьких залишився один м'яч.

