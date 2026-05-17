Світоліна встановила віковий рекорд жіночого тенісу

Тріумф першої ракетки України у Вічному місті став історичним для туру

Українка Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в Римі та стала найстаршою тенісисткою з перемогами над трьома представницями чільної п'ятірки жіночого тенісу впродовж змагань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

Переможниця «тисячника» побила рекорд американки Серени Вільямс. Остання в 2013 році тріумфувала в Маямі у 31 рік 173 дні з трьома перемогами над провідними гравчинями. Світоліній же в день фіналу виповнився 31 рік 235 днів.

Українська тенісистка у вирішальному поєдинку переграла представницю США Корі Гауфф. Матч розтягнувся на три сети. У першій партії гору взяла Світоліна (6:4), у другій – американська тенісистка (7:6), а в третій сильнішою виявилася перша ракетка України (6:2).

Турнірний шлях Еліни Світоліної у Римі

Українка розпочали виступи в другому раунді. Там вона здолала господарку кортів Ноемі Базілетті. У третьому колі Світоліна вибила американську тенісистку Гейлі Баптіст.

У рамках 1/8 фіналу настала черга чешки Ніколи Бартункової. Далі Світоліна протистояла представницям чільної п'ятірки рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Першою вона вибила другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану (2:6, 6:4, 6:4), потім – третю у класифікацію польку Ігу Свьонтек (6:4, 2:6, 6:2), а на десерт – четверту в світі Гауфф (6:4, 6:7, 6:2).

Що далі для Еліни Світоліної

У наступній версії рейтингу WTA українка підніметься на сьоме місце з десятого. В активі Світоліної буде 4315 рейтингових очок.

Internazionali d'Italia був елементом підготовки до головного турніру ґрунтового сезону – Відкритого чемпіонату Франції. «Ролан Гаррос» розпочнеться 24 травня у Парижі.

До слова, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.

Нагадаємо, Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі. Організація не підтримала ініціативу МОК щодо зняття бану. Змінити становище білорусів можуть у жовтні.