«Оболонь» сенсаційно здолала «Колос» у Прем'єр-лізі

Столичний колектив успішно погостював в області

Київська «Оболонь» несподівано переграла «Колос» із Ковалівки (2:0) в 29-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Пивовари» приголомшили підопічних Руслана Костишина швидким голом. Повели в рахунку кияни вже на 4-й хвилині. Це Волохатий вчасно опинився на добиванні після того, як Мацапура відбив перед собою дальній постріл Ляха.

«Хлібороби» спробували перехопити ініціативу. Та до справжньої небезпеки ковалівці в першій 45-хвилинці справу так і не довели. Зате «Оболонь» реалізувала ще один зі своїх моментів – Мацапура парирував удар Чеха, та на добиванні опинився Жовтенко.

На початку другої половини суперники обмінялися змарнованими нагодами. Волохатий не зміг влучити в рамку після класної комбінації «пивоварів». У відповідь форвард «Колоса» Тахірі не зумів замкнути дальню стійку головою після навісу.

Згодом команди не використали ще по два моменти. Мацапура взяв удар Нестеренка, а постріл Мединського з дистанції пішов над воротами. За «хліборобів» не забили Демченко та Захарків – із обома ударами впорався кіпер киян Федорівський.

Зрештою, «Оболонь» довела матч до перемоги та відірвалася від зони перехідних матчів на шість очок. «Пивовари» набрали 31 пункт. Тим часом «Колос» залишився на сьомій сходинці (46 очок).

До слова, донецький «Шахтар» розібрався з «Кривбасом» у Кривому Розі в УПЛ. Дубль в складі гірників оформив нападник Обах. Також черговий гол до свого активу записав форвард Траоре.

Нагадаємо, київське «Динамо» з історичним голом Ярмоленка здолало «Полтаву» в Прем'єр-лізі. У списку бомбардирів УПЛ усіх часів лідер столичного гранда наздогнав Реброва. До рекордсмена Шацьких залишився один м'яч.