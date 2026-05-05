Гранд чемпіонату Італії викупить нападника «Манчестер Юнайтед» – інсайдер

Орендований футболіст зміг перезапустити кар'єру в Серії A

Італійський «Наполі» вирішив активувати опцію викупу з англійського «Манчестер Юнайтед» форварда Расмуса Гойлунда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Партенопейці» орендували данця минулого літа за 6 млн євро. Сторони передбачили в договорі опцію викупу за 44 млн. Керівництво «Наполі» вирішило скористатися цим пунктом в угоді.

Італійський гранд був би зобов'язаний викупити Гойлунда в разі виходу до Ліги чемпіонів. Наразі підопічні Антоніо Конте ще не гарантували собі путівку в турнір. Утім, менеджмент неаполітанців налаштований оформити повноцінний трансфер нападника в будь-якому разі.

Гойлунд у нинішньому сезоні зіграв 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 м'ячів. Також данський форвард віддав шість результативних передач.

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, екстренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо став кандидатом у керманичі історичного гранда Серії A. Він претендуватиме на посаду алленаторе «Торіно». Фахівець конкуруватиме за місце з екстренером «биків» Іваном Юрічем.