Олійникова пробилася в основну сітку тенісного турніру в Страсбурзі

Представниця України здолала два кваліфікаційні раунди

Українка Олександра Олійникова здолала казахську тенісистку Юлію Путінцеву в битві за місце в першому основному раунді «півтисячника» Internationaux de Strasbourg. Про це повідомляє «Главком».

Узялася до справи Олійникова зі старту поєдинку. Вона виграла три гейми поспіль та з одним брейком створила гандикап над опоненткою (3:0). Путінцева оклигала та незабаром спробувала підібратися до української тенісистки, та після двох обмінів чужими подачами віддала сет.

У другій партії суперниці двічі обмінялися брейками вже до середини відрізку. На якийсь час вони зосередилися на власних подачах. Розв'язка же настала в десятому геймі – Олійникова додала тиску та на подачі Путінцевої з першої спроби реалізувала матчбол.

У рамках 1/32 фіналу представниця України зустрінеться з філіппінкою Александрою Еалою. Переможниця цього протистояння в наступному раунді протистоятиме чеській тенісистці. Хто нею стане – визначать співвітчизниці Маріє Боузкова та Катержина Сінякова.

Internationaux de Strasbourg. Кваліфікація, фінал

Юлія Путінцева (Казахстан) – Олександра Олійникова (Україна, 6) – 4:6, 4:6

До слова, напередодні Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахську тенісистку Єлену Рибакіну.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.