Лідер «Шахтаря» повернувся до тренувань, але під питанням на матч з «Ромою»
- Сьогодні, 12:36
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Повідомляється, що 25-річному футболісту потрібна операція
Вінгер «Шахтаря» Бернард 19 лютого повернувся в загальну групу команди, проте його участь в завтрашньому поєдинку з «Ромою» залишається під питанням.
Остаточне рішення тренерський штаб прийме за підсумками сьогоднішнього тренування.
Також повідомляється, що 25-річному футболісту потрібна операція через хронічні проблеми з плечем.
Однак в цьому випадку термін відновлення складе не менше п'яти місяців, тому бразилець поки не наважується на такий крок.
Нагадаємо, що травму вінгер отримав минулої п'ятниці в поєдинку 20-го туру Прем'єр-ліги проти «Чорноморця» (5:0).
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Рома» відбудеться в середу, 21 лютого, в Харкові.
Як відомо, наставник римлян Ейсебіо Ді Франческо взяв на матч проти «Шахтаря» 21 гравця.
Раніше повідомлялося, що «Рома» проведе в Харкові чотири дні через матч з «Шахтарем».
Джерело: zbirna.com