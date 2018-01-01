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    Лідер «Шахтаря» повернувся до тренувань, але під питанням на матч з «Ромою»

    Повідомляється, що 25-річному футболісту потрібна операція
    Вінгер «Шахтаря» Бернард 19 лютого повернувся в загальну групу команди, проте його участь в завтрашньому поєдинку з «Ромою» залишається під питанням. Остаточне рішення тренерський штаб прийме за підсумками сьогоднішнього тренування. Також повідомляється, що 25-річному футболісту потрібна операція через хронічні проблеми з
    • Сьогодні, 12:36
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    Бернард. Фото: ФК Шахтар
    Бернард. Фото: ФК Шахтар

    Повідомляється, що 25-річному футболісту потрібна операція

    Вінгер «Шахтаря» Бернард 19 лютого повернувся в загальну групу команди, проте його участь в завтрашньому поєдинку з «Ромою» залишається під питанням.

    Остаточне рішення тренерський штаб прийме за підсумками сьогоднішнього тренування.

    Також повідомляється, що 25-річному футболісту потрібна операція через хронічні проблеми з плечем.

    Однак в цьому випадку термін відновлення складе не менше п'яти місяців, тому бразилець поки не наважується на такий крок.

    Нагадаємо, що травму вінгер отримав минулої п'ятниці в поєдинку 20-го туру Прем'єр-ліги проти «Чорноморця» (5:0).

    Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Рома» відбудеться в середу, 21 лютого, в Харкові.

    Як відомо, наставник римлян Ейсебіо Ді Франческо взяв на матч проти «Шахтаря» 21 гравця.

    Раніше повідомлялося, що «Рома» проведе в Харкові чотири дні через матч з «Шахтарем».

    Джерело: zbirna.com

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