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    Лідер столичного «Будівельника» продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини

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    Генрі Дугат - Лідер столичного «Будівельника» продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини
    Генрі Дугат

    У 2017 році гравця було визнано MVP національної першості

    Американський розігруючий Генрі Дугат, який останні два сезони провів у складі київського «Будівельника», продовжить кар’єру в чемпіонаті Угорщини.

    31-річний американець гратиме у складі ДЕАКа, про що повідомив офіційний сайт клубу.

    У минулому сезоні Суперліги Дугат, проводячи на майданчику в середньому 30 хвилин, був лідером столичного клубу, набирав 15,1 очка, робив 5,3 підбирання та 4,1 передачи.

    Дугат відіграв за киян два повні сезони, ставши чемпіоном України у 2017 році і отримавши за підсумками сезону 2016/2017 титул MVP національної першості.

    Нагадаємо, «Будівельнк» не братиме участь у Суперлізі сезону 2018/2019.

    чемпіонат України баскетбол
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