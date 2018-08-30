Лідер столичного «Будівельника» продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини



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Генрі Дугат

У 2017 році гравця було визнано MVP національної першості

Американський розігруючий Генрі Дугат, який останні два сезони провів у складі київського «Будівельника», продовжить кар’єру в чемпіонаті Угорщини.

31-річний американець гратиме у складі ДЕАКа, про що повідомив офіційний сайт клубу.

У минулому сезоні Суперліги Дугат, проводячи на майданчику в середньому 30 хвилин, був лідером столичного клубу, набирав 15,1 очка, робив 5,3 підбирання та 4,1 передачи.

Дугат відіграв за киян два повні сезони, ставши чемпіоном України у 2017 році і отримавши за підсумками сезону 2016/2017 титул MVP національної першості.

Нагадаємо, «Будівельнк» не братиме участь у Суперлізі сезону 2018/2019.