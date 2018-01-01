Лідер збірної Франції з біатлону візьме участь у четвертому етапі Кубка світу

Черговий етап Кубка світу стартує 4 січня в Обергофі

Французький біатлоніст Мартен Фуркад братиме участь в четвертому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі, про що повідомив тренер французької збірної Стефан Бутьєася в лад після хвороби Раніше Фуркад заявляв, що, ймовірно, пропустить етап Кубка світу, щоб підготуватися до Олімпійських ігор в Пхьончхані. Черговий етап Кубка світу



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Мартен Фуркад. Фото: AFP

Черговий етап Кубка світу стартує 4 січня в Обергофі

Французький біатлоніст Мартен Фуркад братиме участь в четвертому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі, про що повідомив тренер французької збірної Стефан Бутьєася в лад після хвороби

Раніше Фуркад заявляв, що, ймовірно, пропустить етап Кубка світу, щоб підготуватися до Олімпійських ігор в Пхьончхані.

Черговий етап Кубка світу стартує 4 січня в Обергофі спринтом.

Пізніше біатлоністи поборються в персьюті і чоловічою та жіночою естафетах.

Джерело: Телеграф