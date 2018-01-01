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    Лідер збірної Франції з біатлону візьме участь у четвертому етапі Кубка світу

    Черговий етап Кубка світу стартує 4 січня в Обергофі
    Французький біатлоніст Мартен Фуркад братиме участь в четвертому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі, про що повідомив тренер французької збірної Стефан Бутьєася в лад після хвороби Раніше Фуркад заявляв, що, ймовірно, пропустить етап Кубка світу, щоб підготуватися до Олімпійських ігор в Пхьончхані. Черговий етап Кубка світу
    • Сьогодні, 22:04
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    Мартен Фуркад. Фото: AFP
    Мартен Фуркад. Фото: AFP

    Черговий етап Кубка світу стартує 4 січня в Обергофі

    Французький біатлоніст Мартен Фуркад братиме участь в четвертому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі, про що повідомив тренер французької збірної Стефан Бутьєася в лад після хвороби

    Раніше Фуркад заявляв, що, ймовірно, пропустить етап Кубка світу, щоб підготуватися до Олімпійських ігор в Пхьончхані.

    Черговий етап Кубка світу стартує 4 січня в Обергофі спринтом.

    Пізніше біатлоністи поборються в персьюті і чоловічою та жіночою естафетах.

    Джерело: Телеграф

    біатлон лижний спорт
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