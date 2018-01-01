Лідер збірної Франції з біатлону візьме участь у четвертому етапі Кубка світу
- Сьогодні, 22:04
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Мартен Фуркад. Фото: AFP
Черговий етап Кубка світу стартує 4 січня в Обергофі
Французький біатлоніст Мартен Фуркад братиме участь в четвертому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі, про що повідомив тренер французької збірної Стефан Бутьєася в лад після хвороби
Раніше Фуркад заявляв, що, ймовірно, пропустить етап Кубка світу, щоб підготуватися до Олімпійських ігор в Пхьончхані.
Черговий етап Кубка світу стартує 4 січня в Обергофі спринтом.
Пізніше біатлоністи поборються в персьюті і чоловічою та жіночою естафетах.
Джерело: Телеграф