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    Лідер збірної Іспанії не зіграє на чемпіонаті світу

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    Пау Газоль - Лідер збірної Іспанії не зіграє на чемпіонаті світу
    Пау Газоль
    WHDH

    Пошкодження завадило Пау Газолю поїхати до Китаю

    Багаторічний лідер збірної Іспанії Пау Газоль не зіграє на чемпіонаті світу в Китаї. У баскетболіста перелом стопи, який не залишив йому жодних шансів на участь у змаганням, інформує AS.

    Головний тренер збірної Іспанії Серджо Скаріоло вважає відсутність лідера суттєвим ударом по бойовому настрою команди.

    «Він дуже важливий для нас. Його відсутність – це жах. Він – лідер та легенда. Уперше за багато років нам доведеться грати без Газоля та Наварро», - зазначив Скаріоло.

    Іспанія на груповому етапі чемпіонату світу гратиме проти Ірану, Пуерто-Ріко та Тунісу.

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