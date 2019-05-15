Лідер збірної Іспанії не зіграє на чемпіонаті світу



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Пау Газоль WHDH

Пошкодження завадило Пау Газолю поїхати до Китаю

Багаторічний лідер збірної Іспанії Пау Газоль не зіграє на чемпіонаті світу в Китаї. У баскетболіста перелом стопи, який не залишив йому жодних шансів на участь у змаганням, інформує AS.

Головний тренер збірної Іспанії Серджо Скаріоло вважає відсутність лідера суттєвим ударом по бойовому настрою команди.

«Він дуже важливий для нас. Його відсутність – це жах. Він – лідер та легенда. Уперше за багато років нам доведеться грати без Газоля та Наварро», - зазначив Скаріоло.

Іспанія на груповому етапі чемпіонату світу гратиме проти Ірану, Пуерто-Ріко та Тунісу.

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