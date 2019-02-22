Лідер збірної України з баскетболу таки не зіграє проти Чорногорії



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Артем Пустовий українській збірній проти Чорногорії не допоможе Федерація баскетболу України

Епопея навколо участі Артема Пустового в найближчих матчах триває

Центровий збірної України та іспанської «Барселони» Артем Пустовий не допоможе національній збірній у сьогоднішньому матчі відбірного турніру Кубка світу-2019 проти чорногорців. Про це сповістила прес-служба Федерації баскетболу України.

За останньою інформацією, Артем не потрапив до заявки на вчорашній матч Ліги чемпіонів, у якому каталонці зустрічалися з «Басконією» через те, що в нього підвищилася температура. Відповідно гравець за станом здоров’я не гратиме й у найближчому матчі збірної.

Також через травму не допоможе українській команді гравець іспанського «Бреоґана» Володимир Герун.

Матч Україна – Чорногорія відбудеться сьогодні, 22 лютого, о 19:00 у київському Палаці спорту.

Джерело: Федерація баскетболу України