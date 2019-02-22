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    Лідер збірної України з баскетболу таки не зіграє проти Чорногорії

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    Артем Пустовий українській збірній проти Чорногорії не допоможе - Лідер збірної України з баскетболу таки не зіграє проти Чорногорії
    Артем Пустовий українській збірній проти Чорногорії не допоможе
    Федерація баскетболу України

    Епопея навколо участі Артема Пустового в найближчих матчах триває

    Центровий збірної України та іспанської «Барселони» Артем Пустовий не допоможе національній збірній у сьогоднішньому матчі відбірного турніру Кубка світу-2019 проти чорногорців. Про це сповістила прес-служба Федерації баскетболу України.

    За останньою інформацією, Артем не потрапив до заявки на вчорашній матч Ліги чемпіонів, у якому каталонці зустрічалися з «Басконією» через те, що в нього підвищилася температура. Відповідно гравець за станом здоров’я не гратиме й у найближчому матчі збірної.

    Також через травму не допоможе українській команді гравець іспанського «Бреоґана» Володимир Герун.

    Матч Україна – Чорногорія відбудеться сьогодні, 22 лютого, о 19:00 у київському Палаці спорту.

     Читайте також: Тренер збірної з баскетболу: Ми ще сподіваємося, що домовимося з «Барселоною», проте маємо варіанти В і С

    Джерело: Федерація баскетболу України

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