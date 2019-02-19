Тренер збірної з баскетболу: Ми ще сподіваємося, що домовимося з «Барселоною», проте маємо варіанти В і С

Віталій Черній каже, що молоді гравці додають команді драйву Іван Вербицький

Віталій Черній – про підготовку збірної України до матчів кваліфікації Кубка світу з чорногорцями і словенцями

22 лютого збірна України проведе в київському Палаці спорту один із визначальних матчів відбірної кампанії Кубка світу-2019 проти чорногорців. Для збереження шансів на вихід у фінальну частину нашій команді потрібно тільки перемагати. Після того 25 лютого треба здолати Словенію і сподіватися, що резервний склад дострокових переможців групи іспанців переможе Латвію. В принципі, шанси не вельми високі. Особливо якщо додати, що через травму не допоможе команді Владислав Герун з іспанського «Бреоґана», а центрового Артема Пустового не відпустила до лав збірної «Барселона».

За дві доби до гри про стан справ у збірній України розповів «Главкому» Віталій Черній, асистент головного тренера команди Євгена Мурзіна.

- Не будемо дивитися, як хто гратиме, - каже Віталій Миколайович. – Налаштовуємося зробити те, що залежить безпосередньо від нас, тобто виграти обидва поєдинки. Хлопці налаштовані прекрасно. Енергії команді надають молоді гравці, яких у нас зараз доволі багато. Намагаємося за короткий час налаштуватися тактично, згадати свої комбінації, відпрацьовуємо взаєморозуміння в обороні. Прагнемо додати щось нове, хоча й розуміємо, що часу обмаль. Важко, але позитиву додає драйв від молодих хлопців. Старожили збірної допомагають решті гравців увійти в колію, їх роль важко переоцінити. Як на мене, колектив у нас зараз прекрасний. Ставлення до справи нас теж влаштовує.

Обидва матчі будуть дуже непростими, в цьому не сумніваюся. Чорногорці приїдуть до нас у найсильнішому складі. Словенцям наче й нічого від зустрічі з нами не треба, але вони гратимуть вдома і точно намагатимуться завершити цикл перемогою. У них це в крові. Готуємо гравців до важкої боротьби.

- Буквально вчора ввечері стало зрозуміло, що не допоможуть команді Герун і Пустовий.

- Про Владові проблеми зі здоров’ям знали й раніше, тому до його відсутності готувалися. Стосовно Артема, то продовжуємо сподіватися до останнього. Менеджер збірної і Федерація продовжують вести перемовини з клубом і намагаються вирішити це питання. Ситуація закручена, але ще не все втрачено.

- А чому закручена?

- У ставленні клубу і їх постановці питання до роботи. Так, «Барселона» використовує велику ротацію, так, Артем сидить на лаві, але в них так заведено, щоб з командою їздили усі 15 гравців і кожен був готовий зіграти в будь-який момент. У них своя кухня і поблажок немає нікому. Хоча, повторююся, робимо все можливе, щоб Пустовий все ж приїхав. Зрештою, трагедії з його відсутності теж робити не збираємося. У нас є варіанти «а», «b» і «c». Наші баскетболісти готові зіграти за себе і за того хлопця.

- За чутками, у забороні для Пустового може бути балканський слід. Каталонців очолює серб Светислав Пешіч…

- Доказів немає, тому важко когось звинувачувати. Якщо хтось здатен так зробити, то нехай це залишається на їхній совісті. Ми повинні вірити в себе, одне в одного і одне одному допомагати. Для того щоб перемогти, треба зіграти максимально чітко як в обороні, так і в нападі. Треба битися.

Віталій Черній і прес-аташе збірної України Григорій Палій. Фото - Іван Вербицький

- Серед тих, хто вже приїхав до табору команди, усі здорові?

- На жаль, ні. У Саші Бєлікова проблема зі спиною. Крім того, представники іспанського чемпіонату мали дефіцит ігрової практики у зв’язку з паузою, пов’язаною з Кубком Короля. Втім, впродовж двох днів роботи кондиції окремих гравців вдалося підтягнути.

- Іссуф Санон теж виходить не в усіх матчах люблянської «Олімпії»…

- Але коли виходить, то своїх 20 хвилин проводить. Він отримує словенську школу баскетболу, одну з найсильніших у Європі. Також не треба забувати, що Іссуфу всього 19 років. Зрештою, скільки б ігрової практики в Санона не було, коли я говорив про драйв, якого додає молодь, то мав на увазі найперше Іссуфа. Вважаю, що такої іскорки потребує кожна команда. Те саме стосується й Богдана Близнюка з ізраїльської «Бней-Ґерцлії». Вчора Богдан приїхав на тренування безпосередньо з літака, подивився, над чим ми працюємо. Сьогодні, 19 лютого вранці було його перше заняття з національною збірною.

- Нинішня відбірна кампанія добігає кінця. Шансів, що вона завершиться успішно, не дуже багато. Бодай тому, що не все залежить від нас. Скажіть, нинішній тренерський штаб має від керівництва Федерації кредит довіри, який дозволяє працювати з прицілом на наступний відбір?

- Відповідь на це питання точно знає Євген Вікторович (Мурзін – авт.). Я можу сказати, що незалежно від того, чи працюватимемо ми з командою завтра, наш тренерський штаб дбав про перспективу і намагається працювати так, щоб під час наступних зборів не довелося розпочинати з чистого листа. Думаю, ті хлопці, яких ми викликали зараз у купі з гравцями, які не приїхали, створюють непоганий фундамент на найближчу перспективу.

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