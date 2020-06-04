Лідер жіночої збірної України з баскетболу продовжить кар'єру в Росії



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Тепер Аліна Ягупова радуватиме своєю грою вболівальників країни-агресора

У «Динамо» також грає партнерка Ягупової по збірній Людмила Науменко

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжить кар'єру в новосибірському «Динамо».

Минулий сезон українка провела в турецькому «Фенербахче», в складі якого стала MVP Євроліги. В середньому за гру Ягупова набирала 21,3 очка, 5,7 підбирання, 5,4 передачі і 1,9 перехоплення.

У «Динамо» також грає партнерка Ягупової по збірній Людмила Науменко, яка в минулому році грала за турецький клубі «Чукурова».

На момент зупинки сезону, «Динамо» посідало 10-те місце в чемпіонаті Росії маючи 6 перемог в 20 матчах.

Також новий клуб українських баскетболісток виступає в Східноєвропейській жіночій баскетбольній лізі (EWBL), де «Динамо» вийшло до фінальної частини турніру.

Джерело: basket.com.ua