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    Лідер жіночої збірної України з баскетболу продовжить кар'єру в Росії

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    Тепер Аліна Ягупова радуватиме своєю грою вболівальників країни-агресора - Лідер жіночої збірної України з баскетболу продовжить кар'єру в Росії
    Тепер Аліна Ягупова радуватиме своєю грою вболівальників країни-агресора

    У «Динамо» також грає партнерка Ягупової по збірній Людмила Науменко

    Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжить кар'єру в новосибірському «Динамо».

    Минулий сезон українка провела в турецькому «Фенербахче», в складі якого стала MVP Євроліги. В середньому за гру Ягупова набирала 21,3 очка, 5,7 підбирання, 5,4 передачі і 1,9 перехоплення.

    У «Динамо» також грає партнерка Ягупової по збірній Людмила Науменко, яка в минулому році грала за турецький клубі «Чукурова».

    На момент зупинки сезону, «Динамо» посідало 10-те місце в чемпіонаті Росії маючи 6 перемог в 20 матчах.

    Також новий клуб українських баскетболісток виступає в Східноєвропейській жіночій баскетбольній лізі (EWBL), де «Динамо» вийшло до фінальної частини турніру.

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    Джерело: basket.com.ua

    баскетбол Аліна Ягупова Людмила Науменко
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