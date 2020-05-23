Від ускладнень, пов’язаних із хворобою Паркінсона, помер видатний баскетболіст і тренер



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Джеррі Слоун прожив 78 роки Фото - MyStateline

Джеррі Слоун – член Залу слави Національної баскетбольної асоціації

Вчора, 22 травня, стало відомо про смерть легендарного баскетбольного фахівця, екс-тренера «Юти Джаз», 78-річного Джеррі Слоуна. Старожил тренерського цеху помер від ускладнень, пов'язаних з хворобою Паркінсона.

Слоун народився 28 березня 1942 року в Маклінсборо, штат Іллінойс. У 23-річному віці його обрав під четвертим номером на дранті НБА-1965 «Балтімор Буллетс».

Як гравець Джеррі Слоун грав за «Балтімор Буллетс» (1965-1966) і «Чікаґо Буллз» (1966-1976). Джеррі – учасник Матчу всіх зірок НБА у 1967-му і 1969 роках. За ним у «Чікаґо» навічно закріплений №4.

У НБА Слоун, який мав прізвиська Spider і The Original Bull, провів 775 матчів, набирав у середньому за гру по 14 очок, робив по 7,4 підбирання і 2,5 передачі.

Джеррі Слоун двічі грав у Матчах всіх зірок НБА

Саме на чолі «биків» Слоун у 1879-му розпочинав тренерську кар’єру. З «Чікаґо» Джеррі відпрацював три роки, після чого залишався без тренерської роботи в НБА до 1988-го. Очоливши «Юту», Слоун працював на її чолі до 2011-го.

Найбільшого успіху, як тренер, Слоун досяг, вивівши «Юту Джаз» у фінал НБА в 1997 і 1998 роках. Де команда, за іронією долі, програла саме «Чікаґо Буллз». Під його керівництвом сформувалася одна з найкращих комбінаційних пар НБА: Джон Стоктон – Карл Мелоун. Карл був на вістрі атаки, а Джон його асистентом. Розігруючи пік-н-рольні комбінації, дует став найгрізнішою атакуючої силою НБА 90-х. Разом вони провели на майданчику 1 412 ігор регулярного сезону. Більшість передач Стоктона були записані йому після влучних кидків Мелоуна.

10 лютого 2011 року Джеррі Слоун залишив пост головного тренера через конфлікт з головною зіркою клубу Дероном Вільямсом, якого потім обміняли в «Нью-Джерсі Нетс».

11 вересня 2009 року Слоун був включений в баскетбольний Зал слави.