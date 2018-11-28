Ліга чемпіонів. «Атлетико» здолало «Монако» та інші матчі 5-го туру (відео)
-
Розсилка
Фото: twitter.com/atleti
В іншому матчі «Локомотив» переграв «Галатасарай»
У середу, 28 листопада, двома матчами продовжився п’ятий тур групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
До Вашої уваги результати цих матчів:
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Матчі 5-го туру
«Локомотив» (Росія) – «Галатасарай» (Туреччина) – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Крихов'як (43), 2:0 – Ігнатьєв (54)
«Атлетико» (Іспанія) – «Монако» (Франція) – 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Коке (2), 2:0 – Грізманн (24)
«Атлетико»: Облак, Аріас, Люка Ернандес, Філіпе Луїс, Савич, Парті, Лемар (Калинич, 63), Коке (Вітоло, 46), Родрі Ернандес, Корреа (Сауль, 69), Грізманн.
Вилучення: Савич (82)