Ліга чемпіонів. Клуб українського баскетболіста Гладиря отримав суперників у плей-офф
- Сьогодні, 08:21
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«Монако» вважають одним з фаворитів турніру
Відбулося жеребкування 1/8 й 1/4 фіналу Ліги чемпіонів FIBA сезону-2017/18 з баскетболу.
Українських клубів на цій стадії турніру немає, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Однак у складі «Монако» грає захисник збірної України Сергій Гладир.
Його команда наразі є головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів.
1/8 фіналу
ПАОК (Греція) – «Каршияка» (Туреччина)
«Нантерр» (Франція) – «Банвіт» (Туреччина)
АЕК (Греція) – «Німбурк» (Чехія)
«Ольденбург» (Німеччина) – «Людвігсбург» (Німеччина)
«Штельмет» (Польща) – «Монако» (Франція)
«Байройт» (Німеччина) – «Бешикташ» (Туреччина)
«Мурсія» (Іспанія) – «Тенерифе» (Іспанія)
«Нептунас» (Литва) – «Страсбур» (Франція)
Матчі відбудуться 6-7 та 13-14 березня.
1/4 фіналу
«Нантерр» / «Банвіт» – «Штельмет» / «Монако»
ПАОК / «Каршияка» – «Мурсія» / «Тенерифе»
АЕК / «Німбурк» – «Нептунас» / «Страсбур»
«Ольденбург» / «Людвігсбург» – «Байройт» / «Бешикташ»
Матчі відбудуться 27-28 березня та 3-4 квітня.