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    Ліга чемпіонів. Клуб українського баскетболіста Гладиря отримав суперників у плей-офф

    «Монако» вважають одним з фаворитів турніру
    Відбулося жеребкування 1/8 й 1/4 фіналу Ліги чемпіонів FIBA сезону-2017/18 з баскетболу. Українських клубів на цій стадії турніру немає, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Однак у складі «Монако» грає захисник збірної України Сергій Гладир. Його команда наразі є головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів. 1/8
    • Сьогодні, 08:21
    • Розсилка

    «Монако» вважають одним з фаворитів турніру

    Відбулося жеребкування 1/8 й 1/4 фіналу Ліги чемпіонів FIBA сезону-2017/18 з баскетболу.

    Українських клубів на цій стадії турніру немає, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Однак у складі «Монако» грає захисник збірної України Сергій Гладир.

    Його команда наразі є головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів.

    1/8 фіналу

    ПАОК (Греція) – «Каршияка» (Туреччина)
    «Нантерр» (Франція) – «Банвіт» (Туреччина)
    АЕК (Греція) – «Німбурк» (Чехія)
    «Ольденбург» (Німеччина) – «Людвігсбург» (Німеччина)
    «Штельмет» (Польща) – «Монако» (Франція)
    «Байройт» (Німеччина) – «Бешикташ» (Туреччина)
    «Мурсія» (Іспанія) – «Тенерифе» (Іспанія)
    «Нептунас» (Литва) – «Страсбур» (Франція)

    Матчі відбудуться 6-7 та 13-14 березня.

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    1/4 фіналу

    «Нантерр» / «Банвіт» – «Штельмет» / «Монако»
    ПАОК / «Каршияка» – «Мурсія» / «Тенерифе»
    АЕК / «Німбурк» – «Нептунас» / «Страсбур»
    «Ольденбург» / «Людвігсбург» – «Байройт» / «Бешикташ»

    Матчі відбудуться 27-28 березня та 3-4 квітня.

    жеребкування Ліга чемпіонів баскетбол
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