Ліга чемпіонів. Клуб українського баскетболіста Гладиря отримав суперників у плей-офф

«Монако» вважають одним з фаворитів турніру

Відбулося жеребкування 1/8 й 1/4 фіналу Ліги чемпіонів FIBA сезону-2017/18 з баскетболу. Українських клубів на цій стадії турніру немає, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Однак у складі «Монако» грає захисник збірної України Сергій Гладир. Його команда наразі є головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів. 1/8