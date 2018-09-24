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    Ліга чемпіонів. «Мотор» зазнав другої поразки на початку групового етапу

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    Фото ГК &laquo;Мотор&raquo; - Ліга чемпіонів. «Мотор» зазнав другої поразки на початку групового етапу
    Фото ГК «Мотор»

    Цього разу чемпіон України поступився у Данії

    Запорізький «Мотор» у 2-му турі Лізі чемпіонів на виїзді поступився данському «Ск'єрну».

    Запорожці пропустили дуже багато – 37 голів, передає офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Значна частина з них стали покаранням за втрати в атаці.

    Програвши перший тайм 14:19, «Мотор» у другій половині майже наздогнав суперників.

    Різниця скоротилася до одного м'яча, але «Ск'єрн» зробив ще ривок і довів матч до перемоги – 37:33.

    Данці стартували у груповому турнірі з двох перемог, «Мотор» – з двох поразок.

    Ліга чемпіонів з гандболу

    Матч 2-го туру

    «Ск'єрн» (Данія) – «Мотор» (Україна) – 37:33 (19:14)

    У минулому сезоні «Ск'єрн» вибив «Мотор» з плей-офф Ліги чемпіонів.

    У 3-му турі запорожці 30 вересня на арені «Юність» приймуть угорський «Пік Сегед».

    Ліга чемпіонів гандбол
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