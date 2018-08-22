Ліга чемпіонів. ПАОК Хачеріді та Шахова зіграв внічию з «Бенфікою». Інші матчі плей-офф кваліфікації



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Хачеріді весь матч провів у запасі, у свою чергу український півзахисник Євген Шахов вийшов на заміну

У вівторок, 21-го серпня, відбулися перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Так, у перших матчах БАТЕ вдома програв нідерландському ПСВ, «Бенфіка» розписала нічию 1:1 з ПАОКом Євгена Хачеріді та Євгена Шахова, а «Црвена Звезда» зіграла внічию з австрійським «Зальцбургом» - 0:0.

Зазначимо, що захисник грецького ПАОКа Євген Хачеріді весь матч провів у запасі, у свою чергу український півзахисник Євген Шахов з'явився на полі за дев'ять хвилин до завершення зустрічі.

Ліга чемпіонів з футболу

Матчі плей-офф кваліфікації

«Црвена Звезда» (Сербія) - Ред Булл Зальцбург (Австрія) 0:0

«Бенфіка» (Португалія) - ПАОК (Греція) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Піцці (45+1, пен), 1:1 - Варда (76)

БАТЕ (Білорусь) - ПСВ (Нідерланди) 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - Туомінен (9), 1:1 - Перейро (35, пен), 1:2 - Лосано (61), 2:2 - Глєб (88), 2:3 - Мален (89)