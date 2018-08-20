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    Перший матч «Аякса» та «Динамо» у раунді плей-офф Ліги чемпіонів розсудить бригада арбітрів з Франції

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    Клеман Тюрпен - Перший матч «Аякса» та «Динамо» у раунді плей-офф Ліги чемпіонів розсудить бригада арбітрів з Франції
    Клеман Тюрпен

    Головним арбітром буде француз Клеман Тюрпен

    Комітет арбітрів УЄФА оголосив призначення на перші матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

    На поєдинку між «Аяксом» та «Динамо» працюватиме бригада арбітрів із Франції на чолі з 36-річним Клеманом Тюрпеном, інформує прес-служба київського клубу.

    Залучається до матчів французької Ліги 1 з 2008 року, арбітр ФІФА — з 2010-го.

    Працював на матчах фінальних турнірів ЧЄ-2016 та ЧС-2018.

    За цивільною професією — юрист.

    Двічі перетинався Клеман і з «Динамо» на європейській арені. На стадії групового турніру Ліги Європи 2013/2014 «біло-сині» на виїзді обіграли швейцарський «Тун» (0:2), а Тюрпен вилучив динамівця Дьємерсі Мбокані вже на 17-й хвилині, а у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2016/2017 зафіксував виїзну поразку «Динамо» від португальської «Бенфіки» (1:0).

    Асистенти арбітра — Ніколя Дано та Сиріль Грінгуар.

    Додаткоі асистенти арбітра — Рудді Буке та Ніколя Ренвіль

    Четвертий арбітр — Гійом Дебар

    Спостерігач арбітражу УЄФА — Леван Паніашвілі (Грузія)

    Делегат УЄФА — Гейр Шорштейнссон (Ісландія).

    Нагадаємо, що матч «Аякс» — «Динамо» відбудеться в середу, 22 серпня, в Амстердамі на стадіоні «Йоханн Кройфф Арена», початок — о 22:00 за київським часом.

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