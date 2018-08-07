Ліга чемпіонів серед жіночих команд. «Житлобуд-1» розгромив «Біркіркару»



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«Житлобуд-1». Фото: ФФУ

Чемпіонки України забили одразу вісім м’ячів у ворота суперниць

Підопічні Валентини Котик із розгромної перемоги розпочали виступ у відбірному етапі Ліги чемпіонів.

Харківська команда розпочала свій виступ в єврокубку з упевненої перемоги над мальтійською «Біркіркарою», інформує прес-служба Федерації футболу України.

Чемпіонки України забили одразу вісім м’ячів у ворота суперниць: п’ять — у першому таймі й три — у другому.

У складі «Житлобуду-1» дублі оформили Надія Куніна і Анна Вороніна.

У першому таймі також відзначилися Юлія Шевчук і Дар’я Апанащенко, а під завісу матчу забили Анна Мозольска і Анна Петрик, які вийшли на заміну.

В іншому поєдинку першого туру румунська «Олімпія» вирвала перемогу у валлійського «Кардіфф Мету». Саме з останнім зустрінеться «Житлобуд-1» у п’ятницю, 10 серпня.

До 1/16 фіналу Ліги чемпіонів потраплять переможці кожної з 10-ти груп, а також дві найкращі команди, які посядуть другі місця.

Ліга чемпіонів з футболу

Відбірний етап. Група 6

1 тур

«Житлобуд-1» — «Біркіркара» 8:0 (5:0)

Голи: Шевчук (6), Апанащенко (9), Куніна (26, 62), Вороніна (36, 43), Мозольска (78), Петрик (85).

«Житлобуд-1»: Шульга, Голиш, Утицьких (Соломаха, 79), Саніна, Кочнєва, Андрущак, Шевчук (Мозольска, 68), Куніна, Апанащенко, Овдійчук, Вороніна (Петрик, 46).

«Олімпія» — «Кардіфф Мет» 3:2