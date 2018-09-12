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    Ліга чемпіонів з гандболу. «Мотор» вдома поступився «ПСЖ»

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    Фото: Гандбольний клуб Мотор - Ліга чемпіонів з гандболу. «Мотор» вдома поступився «ПСЖ»
    Фото: Гандбольний клуб Мотор

    Запорізький клуб програв свій дебютний матч і Лізі чемпіонів

    «Мотор» провів свій дебютний матч в елітному дивізіоні в Лізі чемпіонів.

    Запорізька команда вдома поступилася «ПСЖ».

    Рахунок - 29:35 (12:17 17:18)

    Ліга чемпіонів з гандболу

    Груповий етап

    «Мотор» - «ПСЖ» 29:35 (12:17 17:18)

    На груповому етапі Ліги чемпіонів «Мотор» також зіграє з данським «Ск'єрном», «Пік Сегед» з Угорщини, німецьким «Фленсбургом», хорватським «Загребом», словенським «Цельє» і «Нантом» з Франції.

    Джерело: Tribuna.com

    Гандбол
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