Ліга чемпіонів з гандболу. «Мотор» вдома поступився «ПСЖ»
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Фото: Гандбольний клуб Мотор
Запорізький клуб програв свій дебютний матч і Лізі чемпіонів
«Мотор» провів свій дебютний матч в елітному дивізіоні в Лізі чемпіонів.
Запорізька команда вдома поступилася «ПСЖ».
Рахунок - 29:35 (12:17 17:18)
Ліга чемпіонів з гандболу
Груповий етап
«Мотор» - «ПСЖ» 29:35 (12:17 17:18)
На груповому етапі Ліги чемпіонів «Мотор» також зіграє з данським «Ск'єрном», «Пік Сегед» з Угорщини, німецьким «Фленсбургом», хорватським «Загребом», словенським «Цельє» і «Нантом» з Франції.
Джерело: Tribuna.com