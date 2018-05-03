Ліга Європи. «Атлетико» веде у рахунку у матчі з «Арсеналом», а «Зальцбург» – з «Марселем» (оновлюється)
- Сьогодні, 23:28
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У Європі відбувається матчі-відповідь 1/2 фіналу
У четвер, 3 травня, відбуваються матчі-відповідь 1/2 фіналу футбольної Ліги Європи сезону-2017/18.
У Мадриді «Атлетико» приймає лондонський «Арсенал».
Водночас, у Зальцбурзі однойменний клуб намагається відігратися з 0:2 у першому матчі протистояння з французьким «Марселем».
Ліга Європи з футболу
1/2 фіналу
«Атлетико» (Мадрид, Іспанія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 1:0 другий тайм
Гол: 1:0 – Дієго Коста (45+2)
Перший матч – 1:1
«Зальцбург» (Австрія) – «Марсель» (Франція) – 1:0 другий тайм
Гол: 1:0 – Хайдара (53)
Перший матч – 0:2