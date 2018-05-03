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    Ліга Європи. «Атлетико» веде у рахунку у матчі з «Арсеналом», а «Зальцбург» – з «Марселем» (оновлюється)

    У Європі відбувається матчі-відповідь 1/2 фіналу
    У четвер, 3 травня, відбуваються матчі-відповідь 1/2 фіналу футбольної Ліги Європи сезону-2017/18. У Мадриді «Атлетико» приймає лондонський «Арсенал». Водночас, у Зальцбурзі однойменний клуб намагається відігратися з 0:2 у першому матчі протистояння з французьким «Марселем». Ліга Європи з футболу 1/2 фіналу
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    У Європі відбувається матчі-відповідь 1/2 фіналу

    У четвер, 3 травня, відбуваються матчі-відповідь 1/2 фіналу футбольної Ліги Європи сезону-2017/18.

    У Мадриді «Атлетико» приймає лондонський «Арсенал».

    Водночас, у Зальцбурзі однойменний клуб намагається відігратися з 0:2 у першому матчі протистояння з французьким «Марселем».

    Ліга Європи з футболу

    1/2 фіналу

    «Атлетико» (Мадрид, Іспанія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 1:0 другий тайм

    Гол: 1:0 – Дієго Коста (45+2)

    Перший матч – 1:1

    «Зальцбург» (Австрія) – «Марсель» (Франція) – 1:0 другий тайм

    Гол: 1:0 – Хайдара (53)

    Перший матч – 0:2

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