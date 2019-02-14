Ліга Європи: БАТЕ шокує «Арсенал» (відео)
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Завершилася перша сесія матчів європейського турніру
Найбільшу сенсацію в перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи зробив БАТЕ. Білоруський клуб зумів обіграти «Арсенал». Представник англійської Прем’єр-ліги володів перевагою впродовж усього матчу, проте не зміг реалізувати свої лічені нагоди. Водночас білоруси під завісу першого тайму засмутили Чеха: Драгун замкнув подачу Стасевича.
В інших матчах «Севілья» обіграла на виїзді «Лаціо», а «Інтер» - «Рапід». «Бенфіка» була сильнішою «Галатасарай». В інших зустрічах були зафіксовані нічиї.
Результати першої сесії матчів 1/16 фіналу Ліги Європи:
БАТЕ – «Арсенал» – 1:0
Гол: Драгун (45)
«Галатасарай» – «Бенфіка» – 1:2
Голи: Луїндама (54) - Сальвіо (27), Сеферович (64)
«Краснодар» – «Баєр» – 0:0
«Лаціо» – «Севілья» – 0:1
Гол: Бен Єддер (22)
«Олімпіакос» – «Динамо» Київ – 2:2
Голи: Хассан (10), Діас (41) – Буяльський (28), Вербич (90).
«Рапід» – «Інтер» – 0:1
Гол: Мартинез (39)
«Ренн» – «Бетіс» – 3:2
Голи: Юну (2), Гарсія (11, автогол), Бен Арфа (45+3) – Ло Селсо (32), Сідней (62)
«Славія» – «Генк» – 0:0