Ліга Європи. «Боруссія» без Ярмоленка виходить далі, московський «Спартак» вибув. Матчі 1/16 фіналу
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Вибуває з турніру і «Реал Сосьєдад», а «Арсенал» і «Мілан» вийшли в 1/8 фіналу
Ліга Європи УЄФА сезону-2017/18
1/16 фіналу
Матчі-відповідь
«Аталанта» (Італія) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Толої (11), 1:1 – Шмельцер (83)
«Аталанта»: Беріша, Кальдара, Масьєлло, Хатебур, Толої (Корнеліус, 88), Гомес, Крістанте, Ілічич, Фройлер, де Рон (Петанья, 87), Спінаццола
«Боруссія»: Бюркі, Папастатопулос, Толян (Шмельцер, 46), Піщек, Топрак, Дауд (Ісак, 82), Шахін, Гьотце, Пулішич (Ройс, 59), Шюррле, Батшуаї
Перший матч – 2:3
«Арсенал» (Лондон, Англія) – «Естерсунд» (Швейція) – 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 – Чемберс (22, а/гол), 0:2 – Сема (23), 1:2 – Колашинац (47)
«Арсенал»: Оспіна, Чемберс, Колашинац, Бельєрін, Голдінг, Ель-Ненні, Мейтленд-Найлз (Джака, 46), Вілшер (Віллок, 76), Мхітарян, Івобі (Нелсон, 90), Велбек
Перший матч – 3:0
«Мілан» (Італія) – «Лудогорець» (Болгарія) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Боріні (21)
«Мілан»: Доннарумма, Сапата, Родрігес, Абате, Романьолі (Бонуччі, 74), Кессіе (Маурі, 58), Локателлі, Монтоліво, Боріні, Кутроне (Калинич, 57), Андре Сілва
Перший матч – 3:0
«Брага» (Португалія) – «Марсель» (Франція) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Орта (31)
«Марсель»: Пеле, Роланду, Рамі, Сакаї, Лопес, Сарр, Сансон (Паєт, 84), Луїс Густаво, Окампос, Жермен (Товен, 73), Н`Жи (Замбо-Ангісса, 46)
Перший матч – 0:3
«Зальцбург» (Австрія) – «Реал Сосьєдад» (Іспанія) – 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Дабур (10), 1:1 – Навас (28), 2:1 – Беріша (74, пен)
Вилучення: Навас (71)
Перший матч – 2:2
«Атлетик» (Іспанія) – «Спартак» (Москва, Росія) – 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Луїс Адріано (44), 1:1 – Ечейта (57), 1:2 – Мельгарехо (85)
«Атлетик»: Яго Еррерін, Ечейта, Єрай Альварес, Саборіт, Де Маркос, Рауль Гарсія (Адуріс, 84), Ітурраспе, Сусаєта, Мікель Ріко (Сан Хосе, 54), Іньякі Вільямс (Кордоба, 90), Іньїго Лекуе
Перший матч – 3:1