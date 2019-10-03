Ліга Європи: фіаско «Ференцвароша» та інші результати дня



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«Ференцварош» Сергія Реброва розгромно програв вдома УЄФА

Зіграно частину матчів другого туру Ліги Європи

У Лізі Європи 3 жовтня зіграно частину матчів другого туру групового етапу Ліги Європи.

Угорський «Ференцварош» українського тренера Сергія Реброва зазнав вдома розгромної поразки від болгарського «Лудогорця». Гості ще з кінця першого тайму грали в меншості. Втім господарям це не допомогло.

«Слован» дивом врятувався на виїзді від поразки проти «Браги». Допоміг словакам у цьому гравець господарів Бруну Віана, який спочатку відкрив рахунок у матчі, а потім перекреслив можливу перемогу автоголом.

Група G

«Фейєноорд» (Нідерланди) – «Порту» (Португалія) – 2:0

Голи: 1:0 – Торнстра (49). 2:0 – Карсдорп (80)

«Янг Бойз» (Швейцарія) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 2:1

Голи: 0:1 – Морелос (44). 1:1 – Ассале (50). 2:1 – Фасснахт (90+3)

Становище команд: «Янг Бойз» - 3, «Порту» - 3, «Фейєноорд» - 3, «Рейнджерс» - 3

Група H

ЦСКА (Росія) – «Еспаньол» (Іспанія) – 0:2

Голи: 0:1 – Ву (64). 0:2 – Кампузано (90+5)

«Ференцварош» (Угорщина) – «Лудогорець» (Болгарія) – 0:3

Голи: 0:1 – Лукокі (1). 0:2 – Рафаель Форстер (40). 0:3 – Рафаель Форстер (64)

Вилучення: Грігоре (43, Л).

Становище команд: «Лудогорець» - 6, «Еспаньол» - 4, «Ференцварош» - 1, ЦСКА – 0.

Група I

«Сент-Етьєн» (Франція) – «Вольфсбург» (Німеччина) – 1:1

Голи: 1:0 – Колодзейчак (13). 1:1 – Вілліам (15)

«Олександрія» (Україна) – «Ґент» (Бельгія) – 1:1

Становище команд: «Ґент» - 4, «Вольфсбург» - 4, «Сент-Етьєн» - 1, «Олександрія» - 1

Група J

«Істанбул» (Туреччина) – «Боруссія» М (Німеччина) – 1:1

Голи: 1:0 – Вишча (55). 1:1 – Германн (90+1)

«Вольфсбергер» (Австрія) – «Рома» (Італія) – 1:1

Голи: 0:1 – Спінаццола (27). 1:1 – Лендл (51)

Становище команд: «Рома» - 4, «Вольфсберг» - 4, «Істанбул» -1, «Боруссія» М - 1

Група K

«Бешикташ» (Туреччина) – «Вулвергемптон» (Англія) – 0:1

Гол: 0:1 – Болі (90+3)

«Брага» (Португалія) – «Слован» (Словаччина) – 2:2

Голи: 1:0 Бруну Віана (31). 1:1 – Шпорар (45+4). 2:1 – Галено (63). 2:2 – Бруну Віана (87, у свої ворота).

Становище команд: «Брага» - 4, «Слован» - 4, «Вулвергемтон» - 3, «Бешикташ» - 0.

Група L

АЗ (Нідерланди) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 0:0

«Астана» (Казахстан) – «Партизан» (Сербія) – 1:2

Голи: 0:1 – Садік (29). 0:2 – Садік (73). 1:2 – Сигурйонссон (85)

Становище команд: «Партизан» - 4, «Манчестер Юнайтед» - 4, АЗ – 2, Астана – 0.