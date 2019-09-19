Ліга Європи: розгром росіян від «Базеля», порятунок «Дюделанжа»



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«Базель» познущався з російського «Краснодару» Yahoo!Sports

Стартував груповий етап Ліги Європи сезону-2019/20

У Лізі Європи зіграно частину матчів першого туру групового етапу.

Більшість м’ячів першій частині матчів ігрового дня команди забили в другому таймі. Втім компенсували глядачам стартову спрагу.

«Базель» вдома буквально познущався з російського «Краснодару».

«Дюделанж» на Кипрі після переваги в два м’ячі ледь не втратив перемогу проти АПОЕЛа. Врятуватися вдалося лише в заключній 10-хвилинці.

Румунський ЧФР вдома здобув максимум очок проти «Лаціо» з італійської Серії А.

Ліга Європи. Груповий етап. 1-й тур

«Карабах» (Азербайджан) – «Севілья» (Іспанія) – 0:3

Голи: 0:1 – Ернандес (62). 0:2 – Мунір (78). 0:3 – Олівер Торрес (85)

АПОЕЛ (Кипр) – «Дюделанж» (Люксембург) – 3:4

Голи: 0:1 – Сінані (36). 0:2 – Берньє (51). 1:2 – Павлович (54). 2:2 – Де Вінсенті (56, з пенальті). 3:2 – Павлович (58). 3:3 – Штольц (72). 3:4 – Сінані (82)

«Копенгаген» (Данія) – «Лугано» (Швейцарія) – 1:0

Гол: 1:0 – Сантуш (50)

«Базель» (Швейцарія) – «Краснодар» (Росія) – 5:0

Голи: 1:0 – Буа (9). 2:0 – Буа (40). 3:0 – Зуффі (52). 4:0 – Вільєна (55, у свої ворота). 5:0 – Окафор (79)

ЛАСК (Австрія) – «Русенборг» (Норвегія) – 1:0

Гол: 1:0 – Холланд (45+3)

ЧФР (Румунія) – «Лаціо» (Італія) – 2:1

Голи: 0:1 – Баштуш (25). 1:1 – Дяк (41, з пенальті). 2:1 – Омрані (75)

«Стандард» (Бельгія) – «Віторія» (Португалія) – 2:0

Голи: 1:0 – Ханін (66, у свої ворота). 2:0 – Мпоку (90+1)

«Хетафе» (Іспанія) – «Трабзонспор» (Туреччина) – 1:0

Гол: Анхель (18)

ПСВ (Нідерланди) – «Спортинг» (Португалія) – 3:2

Голи: 1:0 – Мален (20). 2:0 – Коутеш (25, у свої ворота). 2:1 – Бруно Фернандеш (38, з пенальті). 3:1 – Баумгартль (48). 3:2 – Педру Мендеш (82)

«Ренн» (Франція) – «Селтик» (Шотландія) – 1:1

Голи: 1:0 – Ньянг (38, з пенальті). 1:1 – Крісті (59, з пенальті)

«Франкфурт» (Німеччина) – «Арсенал» (Англія) – 0:3

Гол: 0:1 – Віллок (38). 0:2 – Сака (85). 0:3 – Обаменьянг (88)