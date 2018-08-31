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    Ліга Європи. «Ворскла» опинилася у четвертому кошику, «Мілан» - потенційний суперник «Динамо»

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    Ліга Європи. «Ворскла» опинилася у четвертому кошику, «Мілан» - потенційний суперник «Динамо»

    Визначилися всі учасники групового етапу Ліги Європи

    «Ворсклі» не вдалося піднятися у третій кошик за підсумками останніх кваліфікаційних матчів Ліги Європи-2018/19.

    Отож, полтавський клуб отримає сильніших суперників, адже опинився у четвертому кошику під час жеребкування.

    Водночас, «Динамо» буде у найкращій позиції – серед найсильніших 12-ти команд.

    Усі кошики напередодні жеребкування групового етапу:

    Кошик 1
    «Севілья» (Іспанія)
    «Арсенал» (Лондон, Англія)
    «Челсі» (Англія)
    «Баєр» (Німеччина)
    «Зеніт» (Росія)
    «Динамо» (Київ, Україна)
    «Бешикташ» (Туреччина)
    «Зальцбург» (Австрія)
    «Олімпіакос» (Греція)
    «Вільярреал» (Іспанія)
    «Андерлехт» (Бельгія)
    «Лаціо» (Італія)

    Кошик 2
    «Спортинг» (Лісабон, Португалія)
    «Лудогорець» (Болгарія)
    «Копенгаген» (Данія)
    «Олімпік Марсель» (Франція)
    «Селтік» (Шотландія)
    ПАОК (Греція)
    «Мілан» (Італія)
    «Генк» (Бельгія)
    «Фенербахче» (Туреччина)
    «Краснодар» (Росія)
    «Астана» (Казахстан)
    «Рапід» (Відень, Австрія)

    Кошик 3
    «Бетіс» (Іспанія)
    БАТЕ (Білорусь)
    «Карабах» (Азербайджан)
    «Динамо» (Загреб, Хорватія)
    «РБ Лейпциг» (Німеччина)
    «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина)
    «Мальме» (Швеція)
    «Спартак» (Москва, Росія)
    «Стандард» (Бельгія)
    «Цюрих» (Швейцарія)
    «Ренн» (Франція)
    «Бордо» (Франція)

    Кошик 4
    «Аполлон» (Кіпр)
    «Русенборг» (Норвегія)
    «Ворскла» (Україна)
    «Славія» (Прага, Чехія)
    «Акхісар Беледієспор» (Туреччина)
    «Яблонець» (Чехія)
    «МОЛ Віді» (Угорщина)
    АЕК (Ларнака, Кіпр)
    «Рейнджерс» (Шотландія)
    «Спартак» (Трнава, Словаччина)
    «Дюделанж» (Люксембург)
    «Сарпсборг» (Норвегія)

    Жеребкування відбудеться о 14:00 за київським часом.

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