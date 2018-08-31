Ліга Європи. «Ворскла» опинилася у четвертому кошику, «Мілан» - потенційний суперник «Динамо»
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Розсилка
Визначилися всі учасники групового етапу Ліги Європи
«Ворсклі» не вдалося піднятися у третій кошик за підсумками останніх кваліфікаційних матчів Ліги Європи-2018/19.
Отож, полтавський клуб отримає сильніших суперників, адже опинився у четвертому кошику під час жеребкування.
Водночас, «Динамо» буде у найкращій позиції – серед найсильніших 12-ти команд.
Усі кошики напередодні жеребкування групового етапу:
Кошик 1
«Севілья» (Іспанія)
«Арсенал» (Лондон, Англія)
«Челсі» (Англія)
«Баєр» (Німеччина)
«Зеніт» (Росія)
«Динамо» (Київ, Україна)
«Бешикташ» (Туреччина)
«Зальцбург» (Австрія)
«Олімпіакос» (Греція)
«Вільярреал» (Іспанія)
«Андерлехт» (Бельгія)
«Лаціо» (Італія)
Кошик 2
«Спортинг» (Лісабон, Португалія)
«Лудогорець» (Болгарія)
«Копенгаген» (Данія)
«Олімпік Марсель» (Франція)
«Селтік» (Шотландія)
ПАОК (Греція)
«Мілан» (Італія)
«Генк» (Бельгія)
«Фенербахче» (Туреччина)
«Краснодар» (Росія)
«Астана» (Казахстан)
«Рапід» (Відень, Австрія)
Кошик 3
«Бетіс» (Іспанія)
БАТЕ (Білорусь)
«Карабах» (Азербайджан)
«Динамо» (Загреб, Хорватія)
«РБ Лейпциг» (Німеччина)
«Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина)
«Мальме» (Швеція)
«Спартак» (Москва, Росія)
«Стандард» (Бельгія)
«Цюрих» (Швейцарія)
«Ренн» (Франція)
«Бордо» (Франція)
Кошик 4
«Аполлон» (Кіпр)
«Русенборг» (Норвегія)
«Ворскла» (Україна)
«Славія» (Прага, Чехія)
«Акхісар Беледієспор» (Туреччина)
«Яблонець» (Чехія)
«МОЛ Віді» (Угорщина)
АЕК (Ларнака, Кіпр)
«Рейнджерс» (Шотландія)
«Спартак» (Трнава, Словаччина)
«Дюделанж» (Люксембург)
«Сарпсборг» (Норвегія)
Жеребкування відбудеться о 14:00 за київським часом.