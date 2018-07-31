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    Ліга Європи з футболу. Вірменський «Пюнік» вийшов у третій раунд кваліфікації

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    Фото ФК &laquo;Пюнік&raquo; - Ліга Європи з футболу. Вірменський «Пюнік» вийшов у третій раунд кваліфікації
    Фото ФК «Пюнік»

    До цього жоден клуб з цієї країни не заходив так далеко у відборі у єврокубках

    «Пюнік» у другому відбірному раунді Ліги Європи сезону-2018/19 обіграв казахстанський «Тобол».

    Команда стала першою вірменською, яка вийшла у третій раунд відбору єврокубків.

    Вірменські клуби стартували у єврокубках із сезону-1994/95. За цей час у європейських турнірах зіграли 14 команд.

    І от тільки «Пюнік» у 2018 році майже впритул наблизився до виходу у груповий етап.

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Другий кваліфікаційний раунд

    «Пюнік» (Вірменія) – «Тобол» (Казахстан) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Конате (82)

    Перший матч – 1:2

    У наступному раунді «Пюнік» зіграє з переможцем пари «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) - «Раднички» (Сербія).

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