Ліга Європи з футболу. Вірменський «Пюнік» вийшов у третій раунд кваліфікації
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Фото ФК «Пюнік»
До цього жоден клуб з цієї країни не заходив так далеко у відборі у єврокубках
«Пюнік» у другому відбірному раунді Ліги Європи сезону-2018/19 обіграв казахстанський «Тобол».
Команда стала першою вірменською, яка вийшла у третій раунд відбору єврокубків.
Вірменські клуби стартували у єврокубках із сезону-1994/95. За цей час у європейських турнірах зіграли 14 команд.
І от тільки «Пюнік» у 2018 році майже впритул наблизився до виходу у груповий етап.
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Другий кваліфікаційний раунд
«Пюнік» (Вірменія) – «Тобол» (Казахстан) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Конате (82)
Перший матч – 1:2
У наступному раунді «Пюнік» зіграє з переможцем пари «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) - «Раднички» (Сербія).