Ліга Європи з футболу. Вірменський «Пюнік» вийшов у третій раунд кваліфікації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Пюнік»

До цього жоден клуб з цієї країни не заходив так далеко у відборі у єврокубках

«Пюнік» у другому відбірному раунді Ліги Європи сезону-2018/19 обіграв казахстанський «Тобол».

Команда стала першою вірменською, яка вийшла у третій раунд відбору єврокубків.

Вірменські клуби стартували у єврокубках із сезону-1994/95. За цей час у європейських турнірах зіграли 14 команд.

І от тільки «Пюнік» у 2018 році майже впритул наблизився до виходу у груповий етап.

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Другий кваліфікаційний раунд

«Пюнік» (Вірменія) – «Тобол» (Казахстан) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Конате (82)

Перший матч – 1:2

У наступному раунді «Пюнік» зіграє з переможцем пари «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) - «Раднички» (Сербія).