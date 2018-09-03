Ліга націй-2018. На матчі збірної України проти Чехії працюватимуть англійські арбітри



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Ентоні Тейлор

Матч відбудеться 6-го вересня

Стала відома суддівська бригада, яка буде працювати на стартовому матчі збірної України в Лізі націй-2018.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

На поєдинку Чехія — Україна, який відбудеться 6 вересня на стадіоні Мирослава Валенти в Угерське-Градіште, працюватиме англійська бригада рефері на чолі із 39-річним мешканцем Манчестера Ентоні Тейлором.

На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесквік та Адам Нанн.

Помічники за воротами — Андре Марінер та Лі Беттс. Резервний арбітр — Пол Тірні.

Як відомо, у понеділок, 3-го вересня національна команда України збереться разом у Києві для підготовки до стартових матчів Ліги націй УЄФА проти Чехії та Словаччини.