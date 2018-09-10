Ліга націй. Франція переграла Нідерланди, Данія - Уельс, а Грузія - Латвію. Інші матчі (відео)
-
Розсилка
Зазначимо, що другої поразки поспіль зазнала збірна Словенії
У неділю, 9 вересня, відбулися перші матчі 2-го туру футбольної Ліги націй УЄФА.
Нагадаємо, збірна України у Львові здолала Словаччину.
До Вашої уваги інші результати дня:
Ліга націй УЄФА з футболу
Матчі 2-го туру
Дивізіон A
Франція – Нідерланди – 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Мбаппе (14), 1:1 – Бабел (67), 2:1 – Жиру (74)
Франція: Ареоля, Варан, Люка Ернандес (Менді, 62), Павар, Юмтіті, Канте, Погба, Матюйді, Грізманн (Нзонзі, 81), Жиру (Дембеле, 89), Мбаппе.
Нідерланди: Сіллессен, ван Дейк, Блінд, Тете (Янмат, 82), де Лігт, Бабел (Л. де Йонг, 88), Ф. де Йонг, Депа, Проппер, Промес (Вормер, 76), Вейналдум.
Дивізіон B
Данія – Уельс – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Еріксен (32), 2:0 – Еріксен (63, пен)
Дивізіон C
Болгарія – Норвегія – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Василев (59)
Кіпр – Словенія – 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Берич (54), 1:1 – Сотеріу (69), 2:1 – Стоянович (89, а/гол)
Дивізіон D
Грузія – Латвія – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Окріашвілі (77, пен)
Македонія – Вірменія – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Аліоски (13, пен), 2:0 – Пандев (59)
Ліхтенштейн – Гібралтар – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Саланович (32), 2:0 – Візер (72).